El Señor de los Cielos: Sabrina Seara tiene miedo de ver la reacción del público con el final de temporada

La actriz Sabrina Seara sembró la incertidumbre entre los fanáticos de El Señor de los cielos. Y es que la venezolana se atrevió a revelar algunos detalles del final de la quinta temporada de la exitosa serie de Televisa.

Sabrina Seara se reincorporó a las grabaciones de El Señor de los Cielos a inicios del 2017, tras cuatro meses de haber dado a luz a su hijo Maximiliano. En febrero pasado, la valiente mamá se fue a México con el recién nacido y familia: ‘Aprendí de qué estamos hechas las mujeres porque definitivamente las mujeres descubrimos cuando somos madres que tenemos superpoderes’, dijo en una entrevista con People en Español.

‘Yo creo que el amor de un hijo te da la fuerza como para seguir adelante. Estaba superemocionada de continuar la serie’, dijo la actriz de El Señor de los cielos, quien es esposa del actor venezolano Daniel Elbittar.

En ese sentido comentó que evitaba llevar a su primogénito a las grabaciones de El Señor de los cielos ya que consideraba que no es un ambiente para niños. ‘Generalmente son locaciones que quedan a una hora y media y el set no es el lugar ideal para un bebé’, aseguró Sabrina Seara.

Que tal mi nuevo amigo 🙍🏻‍♂️ Aquí seguimos trabajando para todos ustedes 🎬✌🏼🎥 Gracias por preferirnos y convertirnos la serie # 1 ⭐️ @telemundo #ESDLC #EsperanzaSalvatierra #noseaslocachica Una publicación compartida de Sabrina Seara (@seara_sabrina) el 15 de Ago de 2017 a la(s) 2:47 PDT

Sabrina Seara tiene tres años en la exitosa producción de Televisa. Su trabajo en El Señor de los cielos la llevó a mejorar su actuación ya que su personaje tuvo que afrontar tortuosas persecuciones durante toda la serie.

‘Me apasionaba interpretarla porque es un personaje que se la pasa huyendo de Aurelio, entonces está todo el tiempo en persecución. He hecho cosas que antes no había hecho, aprendí a disparar, me la pasé corriendo… me divertí mucho’, dijo a People en Español.

Y ahora, que se acerca el final de temporada de El Señor de los Cielos, la actriz se atrevió a adelantar algunos detalles del cierre de la popular serie de Televisa. ‘Hay muchas sorpresas para todos los personajes’, aseguró.

“Yo creo que nadie tiene idea de todo lo que va pasar. Yo tengo hasta miedo de cómo va reaccionar el público porque pasan cosas asombrosas que hasta yo las leí y dije ‘ay Dios mío’. La gente no tiene ni idea del final que se viene”, finalizó.

