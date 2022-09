Sergio Galliani es un actor con una amplia trayectoria, pero con un personaje que, hasta hoy, es recordado y reclamado por el público de “Al Fondo Hay Sitio”: Miguel Ignacio de las Casas. O “Nachito” para los amigos, uno de los más divertidos e irreverentes roles que dejó la primera etapa de la serie de América TV. Por eso, los fans de esta historia se han preguntado si Galliani volverá a interpretar al antagonista.

Cuando se anunció una nueva temporada de AFHS, su nombre no figuró dentro de los actores que volvían a la producción, como Gustavo Bueno, Erick Elera, Mónica Sánchez, entre otros. Sin embargo, esto tampoco significa descartar por completo la reaparición de otros recordados protagonistas.

Con una decena de episodios al aire, la esperanza del regreso de “Nachito” todavía se mantiene latente entre los seguidores de Galliani, a quien le escriben en redes sociales para que vuelva al programa. Sin embargo, el actor peruano se ha mantenido en silencio hasta el momento.

Metido en otros proyectos, como los conciertos de “Chabelos”, todavía no se ha anunciado oficialmente si Sergio Galliani tendrá otra oportunidad para colocarse su traje y soltar los comentarios más sarcásticos y hasta cantar “El Quinto Teletubie”, una de las más icónicas de su banda junto a Giovanni Ciccia.

"Nachito" en una escena de "Al Fondo Hay Sitio" (Foto: Captura América TV)

¿SERGIO GALLIANI VOLVERÁ A DAR VIDA A MIGUEL IGNACIO DE LAS CASAS DE AFHS?

No hay una respuesta oficial sobre el posible regreso de Sergio Galliani como Miguel Ignacio de las Casas en “Al Fondo Hay Sitio”. Tampoco hay una información concluyente que descarte totalmente la reaparición de “Nachito”. Pero sí hay alguien que lo quiere ver y compartir set en la serie de América TV.

Giovanni Ciccia, su amigo y compañero de “Chabelos”, dijo a Infobae que tiene todas las ilusiones puestas en que Galliani regrese como Miguel Ignacio para “hacer unas canalladas juntos”. Ese es uno de los reencuentros esperados de los espectadores de la ficción: ver a “Nachito” y Diego Montalbán juntos en AFHS.

De igual manera, en junio, Connie Chaparro, esposa de Galliani, tampoco descartó totalmente la posibilidad de la reaparición de Miguel Ignacio de las Casas en “Al Fondo Hay Sitio”. “Todavía ‘Nachito’ no (estará en AFHS), pero quién sabe después, todavía no”, fue la declaración que dio la actriz a El Popular en ese momento.

En medio de esos deseos y puertas abiertas, los seguidores del locuaz “Nachito” todavía deberán esperar la decisión de la producción y, por supuesto, del querido actor y baterista Sergio Galliani.

Sergio Galliani ahora emprende EcoBus (Foto: GEC)

¿QUÉ DIJO EFRAÍN AGUILAR AL ANUNCIARSE LA NOVENA TEMPORADA DE “AL FONDO HAY SITIO”?

En diciembre de 2021, Efraín Aguilar fue consultado sobre la posibilidad de producir la novena temporada de “AFHS”, esto luego de que el canal ya había anunciado el regreso de la popular serie de televisión. En dichas declaraciones, él descartó incorporarse al equipo.

“Regresa ‘Al fondo hay sitio’, pero siempre de la mano de Gigio Aranda y Estela Redhead, yo no voy a estar en la producción general, porque tengo un encargo de la gerencia general que ellos han decidido que lo haga y me da mucha pena no estar ahora”, explicó Efraín a las cámaras de América Hoy. MÁS INFORMACIÓN AQUÍ.

Revive las divertidas y pegajosas canciones de Joel Gonzales en 'Al fondo hay sitio'