El otro integrante del grupo Garibaldi e histrión en varias telenovelas mexicanas acaba de cumplir 56 años de vida y lo celebra tras unos últimos 12 meses en los que estuvo envuelto en conflictos y polémicas. Sergio Mayer, exdiputado de la Ciudad de México, fue cuestionado por su pelea con el conductor Javier Ceriani o su postura neutral ante la acusación de abuso contra Luis de Llano. Y a decir verdad, el estar en complicaciones y situaciones incómodas es algo a lo que está acostumbrado la expareja de Barbara Mori.

El artista, que comenzó su carrera en 1986, formando parte de la agrupación Garibaldi, brindó una entrevista en el programa de radio de El Capi Pérez en Exa, La Caminera, y allí relató como fueron sus inicios en la vida: su dura infancia en su natal Iztapalapa, motivo por el cual de adulto no ha tenido problemas para lidiar con las dificultades que le presentó el destino.

Sergio Mayer, actualmente casada con la actriz Issabela Camil, con quien tiene dos hijos, relató cómo fue ser víctima en su colonia de lo que ahora se llamaría bullying y cómo aprendió a lidiar con esas primeras vicisitudes que le ofrecía la vida.

El actor junto a su pareja Issabela Camil (Foto: Sergio Mayer Bretón / Instagram)

LA DURA INFANCIA DE SERGIO MAYER, EL ACTOR Y EXPOLÍTICO

Sergio Mayer comenzó la entrevista con El Capi Pérez narrando cómo fue su infancia en Iztapalapa y el hecho de tener que lidiar con su apariencia de tipo simpático y blanco. “Yo se lo platiqué a Yordi por primera vez, pero yo nací en la colonia San Lorenzo Xicoténcatl, ahí en Iztapalapa, por el Cerro del Peñón. A nosotros nos veían como los güeritos y nos costó mucho trabajo porque teníamos muchos problemas con la raza, con la banda que es de donde crecimos mis hermanos y yo”, expresó.

Incluso contó que siempre tuvo que estar atento para evitar problemas o que lo golpeen. “Nos teníamos que poner al tiro para defendernos porque de verdad nos iba como en feria, a cada rato nos agarraban de bajada, así aprendimos a defendernos”, agregó.

El Capi Pérez señaló que tal vez a sus vecinos les molestó que alguien simpático venga de afuera, pero Mayer lo corrigió: “No llegué ahí, yo ahí nací, soy de ahí. Por la Cabeza de Juárez, que antes eran basureros, la neta esa colonia... no me da pena decirlo, de allá venimos y estudié en la escuela Manuel C. Tello, una escuela de gobierno, y nos teníamos que rifar para defendernos porque nos daban con todo”.

De 2018 a 2021 fue diputado federal de la Ciudad de México (Foto: Sergio Mayer Bretón / Instagram)

SERGIO MAYER: “MI BUENA CONDICIÓN FÍSICA LA TRABAJÉ DESDE NIÑO”

Al ser blanco de abusos y hostigamientos en su colonia, Sergio Mayer y sus hermanos tuvieron que aprender a defender de aquellos muchachos o niños que lo querían molestar constantemente, aunque el enfrentamiento no fue siempre una opción.

A veces dada las circunstancias -pues se cruzaban con gente más maliciosa o grande- solo les quedaban correr. “Siempre corría. Ahí agarré buena condición física porque tenía que estar corriendo siempre”, puntualizó.