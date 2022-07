Sergio Sendel se encuentra en medio de un escándalo tras haber sido acusado de robar algunas propiedades y venderlas. Según Sylvia Paulette Prado, hermana del empresario Jorge Reynoso, el famoso villano de telenovelas se apoderó de una casa que le pertenece y se la vendió con documentos falsos a la comediante María Elena Saldaña, mejor conocida como ‘La Güereja’.

Debido a ello, el histrión fue denunciado por los delitos de robo, despojo y fraude. A continuación, todo lo que debes saber sobre este caso que envuelve al mexicano de 55 años.

UNA GRAVE ACUSACIÓN

Sylvia Paulette contó cómo se enteró de la apropiación ilícita de los inmuebles que su padre José de Rugama Jiménez, quien falleció en 1992, había dejado a su familia. En total, son 14 las propiedades en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México, de las cuales seis les arrebataron y busca recuperar.

Precisó que la usurpación se produjo porque no se encuentran viviendo en el país azteca, ya que su hermano Jorge Reynoso reside hace años en Estados Unidos con su esposa, la cantante Noelia, y ella ha hecho su vida en Holanda; situación que llevó a su progenitor dejar todo al cuidado de su prima Gabriela Sastre, quien fue a vivir a una de las casas en 2013, pero al caer enferma fue engañada por su propio amigo, el actor Sergio Sendel.

“Mi padre nombró a mi prima Gabriela [para ver sus propiedades]. Ella estuvo al cuidado de todo hasta que enfermó y fue ahí cuando Sergio Sendel y su hermano Arturo Santaella Sendel se aprovecharon (…). Ellos iban a visitarla, le llevaban comida, compraban medicamentos; lo que necesitara, pero todo con un fin perverso. Le sacaron información sobre qué otras propiedades tenía mi padre. [Es decir] abusaron de su confianza empezándole a dar un poquito de dinero e hicieron que firme papeles, sin validez alguna. Tanto Sergio Sendel como su hermano empezaron a tomar algunas propiedades”, señaló en una entrevista a TVNotas.

El villano de telenovelas está metido en serios problemas tras ser acusado de apropiación ilícita de inmuebles y venderlos (Foto: Sergio Sendel / Instagram)

¿POR QUÉ ESTÁN SEGUROS DE QUE SERGIO SENDEL ES QUIEN SE APODERÓ DE SUS PROPIEDADES?

En la misma entrevista, la hermana de Jorge Reynoso indicó que están seguros de que Sergio Sendel es quien se apoderó de sus propiedades, debido a que enviaron a un grupo de personas a verificar los inmuebles e identificaron al actor.

“Hay gente que él tiene ahí cuidando la obra negra y nos dijeron que Sergio les había dado permiso de vivir ahí, mientras le cuiden el inmueble porque no les paga ningún sueldo (…). Mi familia sabe que fue Sergio Sendel, lo ubican y llegaron a tomar posesión de todo esto desde 2015. Yo tengo todas las escrituras de cada bien inmueble de mi padre y esto se me hace bajo y asqueroso”, precisó.

Asimismo, señaló que el histrión habría actuado de esa forma, imaginando que jamás volvería a verlos; por tanto, quiere que pague el delito que cometió. “Creyó que yo estaba muerta porque no tenía comunicación alguna con Gaby ni sabía de mi paradero. Ahora tendrá que pagar con cárcel, pues no quiero ningún tipo de arreglo, el señor está cometiendo un delito y lamentablemente utiliza y aprovecha su imagen de actor para llevar a cabo este tipo de actos ilícitos”.

En De Primera Mano, Sylvia Paulette dijo que no conoce personalmente al histrión, pero los nombres que aparecen en los documentos de los inmuebles que se apropiaron son de Ramón y Eduardo Santaella Sendel, quienes serían los testaferros del antagonista de novelas.

A él se le acusa de haberse apropiado de seis inmuebles (Foto: Sergio Sendel / Instagram)

‘LA GÜEREJA’ LE COMPRÓ UNO DE LOS INMUEBLES A SERGIO SENDEL

Una de las propiedades que habría vendido de forma irregular Sergio Sendel fue adquirida por la actriz María Elena Saldaña, quien podría librarse de todo si es que decide colaborar con la justicia. “Aquí no hay ningún comprador de buena fe, a excepción de ella. Si la señora es una tercera de buena fe, de esa manera vamos a manejar las cosas. La palabra echar suena muy brusca, el problema es que ella vive en la casa que era de mi papá, la cual tiene muchos recuerdos para mis primos y para mis tías”, precisó Paulette para Chisme No Like.

Si todo marcha bien, ella tendrá que retirarse de la vivienda y quien deberá responderle será el actor de Televisa.

¿QUÉ HA DICHO SERGIO SENDEL?

Sergio Sendel negó las acusaciones que se le vienen haciendo. Aunque él no dio la cara, le escribió un mensaje a Gustavo Adolfo Infante donde se defiende. “Cien por ciento mentiras. No sé ni de qué hablan. No conozco a nadie de los que hablan. No tengo la menor idea de lo que estará pasando detrás de esto, pero es falso”, mencionó el conductor televisivo.

“Es un montaje barato lleno de caricatura, dichos sin sustentos. De verdad es de risa loca, no aparece ni un solo documento. La revista [TVNotas, que destapó el caso], pues ya la conoces, privilegiando la venta a pesar del ridículo que hacen y que la gente de muy mediocre nivel adquiere”, señaló Sendel.