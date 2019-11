Shah Rukh Khan y la trágica historia de la muerte de sus padres

La reconocida estrella de Bollywood, Shah Rukh Khan, es considerado uno de los actores de cine más exitosos y populares en todo el mundo. El actor indú se ganó el corazón de millones de fanáticos que lo califican como el mejor de todos los tiempos ya que es un artista completo y muy talentoso.

Recientemente, Shah Rukh Khan fue el invitado del programa de entrevistas de David Letterman, “My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman” (“Mi próximo invitado no necesita presentación”, en español) que se transmite en Netflix.

Shah Rukh Khan en el programa de David Letterman. Foto: AP

El famoso presentador estadounidense quedó muy sorprendido con las revelaciones que hizo Shah Rukh Khan sobre su vida. Durante el show, el famoso actor indú fue ovacionado por el público cada vez que contaba una anécdota o acontecimiento personal.

Al ver la reacción del público, David Letterman dijo que esta fue “quizás la mayor ovación” que ha tenido durante su programa en Netflix.

En el programa de entrevistas, Shah Rukh Khan habló sobre diversos temas: desde su infancia en Delhi, la forma en que lidia con la fama, cómo conoció al amor de su vida Gauri Khan, hasta sobre política como el presidente estadounidense Donald Trump.

Sin embargo, hay un tema muy personal que contó Shah Rukh Khan y que dejó en shock a todos. Se trata sobre la muerte de sus padres y cómo el actor afrontó el dolor de perder a sus seres queridos en su adolescencia. A continuación, te damos los detalles de este difícil episodio en la vida de Shah Rukh Khan.

Shah Rukh Khan y David Letterman. Foto: AP

David Letterman le preguntó a Shah Rukh Khan sobre su infancia en Delhi, ciudad donde nació, que está ubicada al norte de India. El actor indú contó detalles que pocos conocíamos hasta ese momento sobre sus primeros años de vida.

Shah Rukh Khan dijo que por algún motivo que desconoce su madre lo entregó a su abuela en adopción. Episodio que sorprendió al presentador estadounidense.

“Me adoptaron durante cinco años. No fue un proceso legal ni religioso. Fue por pura bondad de mi mamá, porque su madre nunca tuvo hijos varones”, contó.

El actor indú explicó que como su abuela materna siempre quiso un varón y solo tuvo cuatro hijas, su madre lo “presto”. “Ahora que lo pienso, puede que mi mamá no me quisiera mucho”, dijo como broma el actor.

Shah Rukh Khan se fue a vivir con su abuela a Bangalore, territorio ubicado al sur de India. El actor vivió con su abuelo y abuela durante cinco años en ese lugar, sin embargo su madre lo recuperó y se lo llevó de regreso a casa porque lo extrañaba mucho.

Luego, David Letterman abordó la muerte de los padres de Shah Rukh Khan que ocurrió cuando él tenía tan solo 15 años. Un episodio doloroso a tan corta edad.

Cuando Shah Rukh Khan tenía 15 años, sus padres murieron: primero su padre falleció producto de un cáncer, y unos años después, perdió a su madre de una enfermedad similar.

“Fue muy duro, porque mi padre llegó a casa un día y dijo "tengo cáncer", y pensamos que se curaría. Nadie conocía la magnitud del cáncer en ese entonces. Murió a los tres meses”, contó.

“Fue muy triste. Y unos años después, cuando estábamos empezando a superarlo, mi madre murió de una enfermedad similar”, agregó el actor, contando este episodio con serenidad.

Con la madurez que lo caracteriza, el actor dijo que ve la muerte de una forma muy positiva. “A veces me pregunto: ¿sería mejor haberlos perdido de chico, superarlo y seguir adelante, o seguir con ellos hasta ahora, que tengo 53, y luego perderlos?”, reflexionó.

“Tengo una extraña teoría sobre la muerte, porque la he visto muchas veces en mi familia desde chico. Si estás satisfecho con la vida, cuando la muerte venga a buscarte, te irás con ella. Pero si estás insatisfecho, si tienes asuntos pendientes o piensas "no, aún no es mi hora..." Creo que la muerte es extremadamente hermosa y tentadora”, explicó.

Lamentablemente, los padres de Shah Rukh Khan nunca pudieron ver cuando despegó su carrera. Sin embargo, el actor resalta que su vida siempre estuvo influenciada por mujeres.

“Fui criados por mujeres, porque mi madre tenía tres hermanas, así que de niño era el único varón de la familia”, contó.