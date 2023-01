Tras el éxito rotundo que viene siendo el “BZRP Music Session #53″, la canción de Shakira en colaboración con el productor y DJ argentino Bizarrap, las repercusiones y trascendidos no paran de aparecer en redes sociales. Esta vez fueron medios catalanes los que aseguraron que la colombiana ya vendría trabajando en otro producto musical, y de la mano de su compatriota Karol G.

La última canción de “Shak” viene arrasando en la lista de reproducciones; no en vano el tema, en su canal de YouTube, ya superó las 100 millones de reproducciones a solo cuatro días de su lanzamiento . No obstante, según algunas informaciones en redes sociales, la cantautora ya estaría preparando su siguiente material.

Medios españoles aseguran que la expareja de Shakira y madre de sus dos hijos ya estaría trabajando en una nueva producción en donde “La Bichota” estaría incluida.

SHAKIRA ESTARÍA PREPARANDO UNA NUEVA PRODUCCIÓN DE LA MANO DE KAROL G

Las informaciones, que recogieron medios barceloneses de redes sociales, es que ya habría habido un encuentro entre Shakira y Karol G. ¿Cuándo? Habría ocurrido el pasado Día de Reyes, en Barcelona, España.

Incluso, algunos citaron imágenes que algunos bailarines cercanos a la artista habrían dejado como pistas sobre la grabación. No obstante, en las últimas horas, se ha rumoreado que el videoclip sería para una canción que la colombiana Karol G prepara para su nuevo disco, del que se espera se publique durante el primer semestre del 2023.

Shakira sería la artista invitada que colaboraría en la canción. Hasta el momento, no hay confirmación sobre la eventual grabación.

SHAKIRA ANTES RECHAZÓ TRABAJAR CON KAROL G

Durante una entrevista concedida al canal de YouTube MoluscoTV, en el año 2021, Karol G hizo un repaso de su carrera. En ese sentido, la colombiana se refirió a la supuesta negativa de Shakira frente a la posibilidad de colaborar con ella.

“¿Qué era lo peor que podía pasar? Que me dijeran que no, y eso pasó”, puntualizó la medellinense. Enseguida, ella aclaró que no fue su compatriota la que le dijo que no, sino al entorno laboral de esta.

“No digo que fue ella. Yo nunca dije ‘se la mandé a Shakira’ y ella me dijo que no quiere cantar conmigo. No. A su equipo, a su disquera, a lo más cercano que pudimos llegar, mandamos la canción y no se dio”, dijo la cantante de música urbana.

Pese a esto, la artista negó que haya dejado de lado su admiración por la nacida en Barranquilla. Al contrario, señaló que ella la inspiró en muchos momentos de su vida y por eso la respeta mucho.