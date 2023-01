APOYO DE MUJERES. Pese a que en el pasado llovieron rumores de un distanciamiento entre Shakira y Antonella Rocuzzo, esto habría quedado en el pasado. La esposa de Lionel Messi se ha solidarizado con la cantante colombiana desde que decidió poner fin a su romance con el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué. Ahora, la argentina ha reaccionado a la nueva canción de la artista con Bizarrap.

El último miércoles 11 de enero, Shakira estrenó su Music Sessions con el productor argentino BZRP donde envió más de una indirecta al padre de sus hijos y a la actual pareja Clara Chía Martí.

“ Una loba como yo no está pa’ tipos como tú ”; “Perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión”; “ Las mujeres ya no lloran, facturan ”, son las frases que resaltan en la nueva canción de la cantante colombiana.

¿QUÉ LE DIJO ROCCUZZO A SHAKIRA POR CANCIÓN?

Antonella Roccuzzo no tardó en escuchar la nueva canción de Shakira con Bizzarrap y no se resistió a dejarle un comentario a la cantante en su cuenta de Instagram, donde fue compartido parte del videoclip.

Con emojis de fueguito, la esposa de Lionel Messi respalda a la artista colombiana, pues no es la primera vez que lo hace. También estuvo presente en la sesión de fotos de Shakira, cuando se conoció que Piqué ya había iniciado un romance.

Antonella Rocuzzo reacciona a canción de Shakira