En solo 3 minutos con 37 segundos, Shakira destruyó con su último tema a Gerard Piqué y a la nueva pareja del exfutbolista del FC Barcelona, Clara Chía Martí, pero en ese “crimen musical” tuvo como cómplice a Bizarrap y ahora muchos se preguntan quién es este cotizado DJ argentino, que a sus 24 años se ha convertido en millonario gracias a sus videos con los más populares exponentes del rap, pop y reguetón, como Nicky Jam, Residente, Paulo Londra, entre otros.

¿Quién es este cotizado DJ que siempre aparece de espaldas en los videos y aparece en las fotos promocionales con gorra y lentes oscuros? Bizarrap (abreviado también como BZRP) es en realidad Gonzalo Julián Conde, nacido el 29 de agosto de 1998 Ramos Mejía, una pequeña ciudad a 22 kilómetros del centro de la capital argentina, que forma parte del conglomerado del área metropolitana de Buenos Aires.

Comenzó su carrera comenzó en el año 2017, subiendo videos a su canal de YouTube de distintas escenas de batallas de rap freestyle (estilo Batalla de los Gallos) locales mezcladas. Por aquellas épocas también estudiaba Marketing en la universidad y se le presentó la oportunidad de trabajar en Warner. “Durante dos años estudié y trabajé en Warner. Era chiquito. Tenía 18 años. Pero aprendí mucho”, contó hace un tiempo al diario El País de España.

“Yo entré por suerte, fue raro. Yo ya tenía mi proyecto Bizarrap y me llamaron para una publicidad. Querían que anunciara una canción en una historia de Instagram. Entonces fui a su oficina, me pusieron una canción y les dije ‘está buena’, luego otra y dije ‘está más o menos’. Les di mis opiniones y se ve que les gustó. Les dije que estudiaba marketing cerca de las oficinas y me preguntaron ‘¿che, no quieres trabajar acá?’. Y yo les dije ‘venga, dale’. Así aprendí trucos y secretos de la industria”, comentó.

Trabajar en Warner le sirvió para hacer contactos, pero dejaría esa labor para comenzar a grabar videos personalizados con diferentes raperos de bajo perfil en sus ya clásicos Music Sessions numerados. Esto le comenzó a dar una gran fama en Argentina, hasta que llegó el reconocimiento internacional cuando se unió a su compatriota Nathy Peluso, quien ya tenía una carrera consolidada en Latinoamérica y España. Su Music Sessions, Vol. 36, alcanzó el puesto número 11 entre las más escuchadas en España, el 4 de las listas en Argentina y se metió entre las 100 primeras de Billboard, lo que le abrió las puertas a nivel internacional.

A partir de ahí llegarían colaboraciones con Dread Mar I, Nicky Jam, Anuel AA, Paulo Londra, Quevedo y, por supuesto, Residente, lo que le dio su primer número 1 y cuyo video lleva ya más de 135 millones de reproducciones en 10 meses.

La colaboración entre Bizarrap y Shakira ha causado conmoción mundial.

RESIDENTE VS. J BALVIN

Con la colaboración de Bizarrap en los controles, Residente, en el llamado “BZRP Music Sessions Vol. 49″, atacó sin piedad a J Balvin en un video de más de ocho minutos, debido un comentario emitido por el colombiano sobre el rol que cumplen los Grammy Latinos en el reconocimiento del reguetón. “Esto lo hago pa’ divertirme”, dice el líder de Calle 13 durante la ‘tiraera’.

Esta canción superó, en menos de un día, los 17 millones de visualizaciones en YouTube; lo que significa más de 700 mil reproducciones por hora. “Somos diferentes, por la música yo pongo el corazón al frente”, dice el boricua en la ´session´.

BIZARRAP Y SHAKIRA

La primera pista que surgió sobre una colaboración entre la colombiana y el argentino fue cuando, en agosto pasado, la intérprete del ‘Waka Waka’ felicitó públicamente por su cumpleaños a Gonzalo Julián Conde, poniendo al descubierto que se conocían, aunque nadie lo sabía en aquel momento.

Por esas mismas fechas, el productor se encontraba de visita en Barcelona, donde la colombiana todavía residía tras su escandalosa separación de Piqué, en medio de los rumores de una supuesta infidelidad con Clara Chía. Un fotoperiodista incluso captó al mánager del DJ saliendo de la casa de la intérprete.

Los rumores de una posible colaboración se confirmaron finalmente cuando la propia cantante de 45 años anunció que este miércoles 11 de enero estrenaría un nuevo sencillo. “Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú... 11/01/23″, se lee en una fotografía publicada por la barranquillera.

¿CUÁNTO DINERO GANA BIZARRAP?

De acuerdo con el portal Yasss, solo con su Music Sessions, Vol. 52, con el rapero español Quevedo, Bizarrap habría facturado un millón y medio de euros entre julio y agosto del año pasado. Por lo que es probable que entre octubre y enero de 2023 esa cifra ya se haya multiplicado.

Del mismo modo, según diversos portales de internet, Bizarrap ya sería dueño de una fortuna cercana a los 10 millones de dólares. “Trato de no analizar el éxito. Solo me hace feliz que me vean como un referente y no puedo negar que estoy muy agradecido”, reveló el año pasado a Forbes.

¿Y qué hay de su vida privada? Debido a su cercanía con cantantes como Nicki Nicole o Tini Stoessel, muchos han especulado una supuesta relación sentimental. De igual manera, en 2021, algunos medios vincularon al productor con la actriz española Ester Expósito, estrella de la serie Élite, después de que los dos compartieran una tarde en Ibiza.

BZRP EN LIMA

El famoso DJ argentino se presentará en Lima el próximo 29 de abril de 2023 en el Club Cultural Lima (Av. Alameda Sur 1530 - Los Cedros, Chorrillos) y las entradas se pusieron a la venta desde el pasado 6 de diciembre por la plataforma Joinnus.

Los precios de los boletos, cuya demanda seguro habrá aumentado, son: VIP: S/. 422. General: S/. 255, Box Individual: S/. 700, Box Grupal: S/. 8,400 (incluye: 12 entradas Box, 1 botella Johnny Walker Dorada 750 ml, 6 botellas de agua 500 ml, 6 botellas de energizante 300 ml).

