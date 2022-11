El domingo 20 de noviembre comienza Qatar 2022 con la ceremonia inaugural del mayor evento deportivo. El espectáculo suele estar protagonizado por los mejores artistas del mundo y cuyas canciones se convierten en hits. Sin embargo, para esta edición, algunas de las estrellas le han dicho que no. La tercera de ellas es Shakira, después de Dua Lipa y Rod Stewart.

La primera en decirle no a la organización fue la cantante británica. Tras varias especulaciones sobre su participación, Dua Lipa lanzó un comunicado a través de su Instagram en el que se niega visitar el país hasta que no cumplan con su promesa de respetar los Derechos Humanos.

En tanto, el músico británico Rod Stewart reveló que rechazó una millonaria suma de dinero por tocar en el Mundial de Qatar 2022. “Lo rechacé. No está bien ir. Y los iraníes deberían estar fuera por suministrar armas a Rusia”, dijo. Pero, entonces, ¿por qué Shakira también se negó a estar presente en el show inaugural? Aquí te lo contamos.

Dua Lipa se ha negado a actuar en la ceremonia inaugural del Mundial Qatar 2022 (Foto: AP)

¿POR QUÉ SHAKIRA NO SE PRESENTARÁ EN QATAR 2022?

A inicios de noviembre, semanas antes del inicio de la Copa del Mundo, se dijo que Shakira volvería al Mundial acompañada del grupo de K-pop BTS y de la banda de hip pop Black Eyed Peas. Sin embargo, días antes del evento la colombiana decidió rechazar actuar en la ceremonia inaugural.

De hecho, tras hacerse público la noticia, Shakira, que está pasando por un momento complicado por su separación con Gerard Piqué, fue duramente criticada en redes sociales; principalmente, por las restricciones en el país, que prohíben que una mujer baile de manera sensual en público.

Pero fue la periodista Adriana Dorronsoro quien dio a conocer que la cantante también había rechazado la oferta de la organización. “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman si tenga algún papel a lo largo del Mundial”, dijo. No obstante, la estrella de la música todavía no ha emitido un comunicado al respecto, ni mucho menos ha explicado los motivos de su cambio de opinión a pocos días del evento.

Shakira en la grabación de su último videoclip (Foto: Shakira / Instagram)

SHAKIRA Y SU HISTORIA CON LOS MUNDIALES

Qatar hubiera sido la tercera presentación de Shakira en una Copa del Mundo después de ser parte de la inauguración de los mundiales de Alemania (2006), Sudáfrica (2010) y Brasil (2014).

Mundial Alemania 2006

La primera vez que Shakira cautivó a los fanáticos del fútbol del mundo fue en el Mundial 2006 en Alemania. Inolvidable cuando la colombiana hizo bailar a los presentes en el Estadio Olimpiastadion de Berlín con su éxito “Hips don’t lie”.

Mundial Sudáfrica 2010

El Mundial de 2010 en Sudáfrica fue muy importante para Shakira. No solo porque la artista tuvo la responsabilidad de crear la canción oficial del encuentro deportivo, sino porque fue allí donde comenzó su historia con Gerard Piqué. El tema oficial de este Mundial fue el popular “Waka Waka”,

Mundial Brasil 2014

La tercera vez que Shakira se presentó en la Copa del Mundo fue en Brasil en 2014. La colombiana llegó nuevamente a un evento de clausura del Mundial con un impactante traje rojo en el Estadio Maracaná. Ese año la artista barranquillera se presentó junto a Carlinhos Brown con el tema “Dare”, que es más conocida como “La La La” en su versión en español y la cual es uno de los éxitos de su álbum de estudio homónimo Shakira.