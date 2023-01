En medio de las puyas mediáticas y todo el proceso emocional que conlleva la separación de sus padres, el hijo mayor de Gerard Piqué y Shakira, Milan Piqué Mebarak, celebró este domingo su cumpleaños número 10, y la primera vez que lo hará con sus progenitores por separado. Este fin de semana, de acuerdo a lo que se sabe, le tocó con el exfutbolista del Barcelona.

Luego de la “BZRP music session #53″, la tensa relación entre la cantautora colombiana y el español se ha acentuado. Y es que la letra, dedicada al empresario ibérico y su joven novia, ha reavivado el pasado tormentoso de la familia que formaron alguna vez.

Y es que tras la canción con Bizarrap, que se ha convertido en un verdadero éxito mundial con más de 180 millones de reproducciones en su canal de YouTube , Piqué respondió exhibiéndose con los objetos que “Shak” había desdeñado: el reloj marca Casio y el carro marca Twingo con el que había comparado a Clara Chía Martí.

Shakira junto a su hijo Milan, que juega béisbol (Foto: Shakira/Instagram)

LA CELEBRACIÓN DEL CUMPLEAÑOS DEL HIJO MAYOR DE GERARD PIQUÉ Y SHAKIRA EN MEDIO DE LA PELEA MEDIÁTICA

Es en este contexto que Milan, el mayor de los dos hijos en común que tienen Gerard Piqué y Shakira, ha cumplido un año más de vida.

De acuerdo al diario “La Vanguardia”, siguiendo los lineamientos de custodia que acordaron ambos, este fin de semana los menores de edad la pasaron con su padre, por lo que Milan habría festejado su onomástico en compañía de su familia paterna, incluyendo a sus abuelos Montserrat Bernabéu y Joan Piqué. ¿Shakira? La idea de su presencia está descartada.

¿Y Clara Chía Martí? No se sabe a ciencia cierta si es que la joven de 23 años estuvo presente en la reunión, pero guiándonos de los antecedentes de Gerard es bastante probale que haya sido, pues este gusta de que su novia forme parte de sus celebraciones familiares con frecuencia.

Shakira y Piqué con sus dos hijos Sasha y Milan, una foto -lógicamente- de archivo (Foto: Shakira / Instagram)

Si a Milan le tocó festejar su cumpleaños por primera vez sin la presencia de sus dos padres, a Sasha, su hermano menor, también le tocará lo mismo y enseguida. El menor de la pareja de celebs celebrará su cumpleaños número 8 el próximo sábado y en esta ocasión lo hará con su madre y la familia de la colombiana.

Sin chance de que Piqué forme parte de la reunión familiar que organice Shakira, “La Vanguardia” asegura que Gerard contempló celebrarle el cumpleaños a Milan y Sasha juntos este fin de semana. No obstante, eso no se ha confirmado. Habrá que esperar las fotos y videos que no tardarán en aparecer.