Shakira estrenó un nuevo tema junto al productor argentino BZRP. La letra contiene un mensaje acerca de la relación que tuvo con el futbolista Gerard Piqué.

Miles de cibernautas emplearon sus redes sociales para hablar acerca de la ‘tiraera’ de la colombiana y los memes no pudieron faltar en esta ocasión.

Un usuario escribió, en claro apoyo a Shakira: “Shakira anuncia session con Bizarrap. Yo, la hater número uno de Gerard Piqué”. El mensaje contiene una imagen de la cinta ‘Shrek’ con la frase: “Dale, con la silla”.

En otro meme, aparece Shakira al lado de la tumba de Piqué. La imagen está acompañada con la descripción: “Piqué cuando escuche la session de Shakira con BZRP”.

Los internautas también bromearon con las claras intenciones de la cantante con su nuevo tema. “No quiero terapia, quiero venganza”, es la frase que acompaña la imagen de un gato enojado.

Por último, algunos cibernautas publicaron un adelanto de la letra que podría llevar el tema de Shakira: “Yo contigo, no regreso, ni aunque llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía, que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-Piqué”, se lee en la imagen de un tuit con la siguiente leyenda: “Con esa letra nadie va a querer ser el ex de Shakira”.

