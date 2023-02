Shakira sabe muy bien que tras una ruptura amorosa, las mujeres de ahora “ya no lloran, las mujeres facturan” y ella ha sabido sacarle el máximo provecho al fin de su relación con el futbolista Gerard Piqué pues se ha embolsado millones gracias a las ganancias de las canciones que ha lanzado en las que hace referencia al padre de sus hijos.

El más reciente de sus éxitos es junto a Karol G, pero no ha sido el primero. La colombiana ha juntado su voz con la de grandes estrellas de la música para desahogar el dolor y la rabia por la traición del hombre con el que compartió 10 años de su vida . A continuación recordamos cada una de ellas:

Te felicito con Raw Alejandro

Shakira lanzó ‘Te felicito’ en abril de 2022 y nadie presagiaba que con esa canción ya estaba anunciando que algo pasaba en su relación con Gerard Piqué, futbolista con el que compartió más de 10 años de su vida que además es el padre de sus hijos; Sasha y Milan.

Pero fue recién en junio, cuando la colombiana anuncia públicamente su separación del deportista, que sus fanáticos empezaron a relacionar este hecho con la historia de la canción, en la que la intérprete había plasmado su decepción de la persona con la que había compartido tantos años.

Incluso, sus seguidores no tardaron mucho en relacionar la escena en la que Shakira abría una nevera con la teoría de que se enteró de la supuesta infidelidad Piqué con Clara Chía Martí, al darse cuenta de que alguien se comía su mermelada cuando ella estaba fuera de casa.

Monotonía con Ozuna

En octubre llegó ‘Monotonía’, tema que traía una dolorosa letra que evidenciaba el desgaste que había atravesado la relación de Shakira y Gerard Piqué , la cual parecía una de las más sólidas que se han dado entre futbolistas y estrellas del espectáculo.

“Este amor no muerto pero está delirando ya / De lo que había ya no hay na’ / Te lo digo con sinceridad / Tú estás frío como en Navidad / Es mejor que esto se acabe ya / No me repita la movie otra vez que esa ya la vi / Bebé, yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí / Es un adiós necesario / Lo que un día fue increíble se volvió rutinario”, dice el tema.

Además, llegó acompañada de un videoclip que muestra a Shakira con un agujero en el pecho después de que un hombre, misteriosamente parecido a Piqué, le dispara con un bazuca. Ella recoge su corazón de entre los escombros y en la parte final, deja ver como lo guarda bajo llave.

Music Sessions #53 con Bizarrap

Shakira inició el año con este éxito indiscutible junto al famoso DJ argentino. En esta canción, la colombiana no se guardó nada y disparó abiertamente contra Gerard Piqué y Clara Chía, luego que ambos empezaran a lucirse públicamente sin reparos.

“Del amor al odio hay un paso / Por acá no vuelva’, hazme caso / Cero rencor, bebé / Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo / No sé ni qué es lo que te pasó' / Tás tan raro que ni te distingo / Yo valgo por dos de 22 / Cambiaste un Ferrari por un Twingo / Cambiaste un Rolex por un Casio”, canta la colombiana.

Tras el lanzamiento del ‘Music Sessions #53′ muchos aseguraron que Shakira estaba despechada ya que la joven novia de su ‘ex’ es mucho menor que ella ; sin embargo, en más de una oportunidad y al igual que muchos artistas, la colombiana ha plasmado sus vivencias en canciones que han sido un boom.

TQG con Karol G

Es el más reciente lanzamiento en el que participa Shakira. Si bien esta es una canción de Karol G para su nuevo álbum ‘Mañana será bonito’, que acaba de estrenarse, en ella ambas artistas lanzan indirectas a sus exparejas: Gerard Piqué y Anuel AA, respectivamente.

“Verte con la nueva me doli / pero ya estoy puesta pa’ lo mío / Lo que vivimos se me olvidó / y eso es lo que te tiene ofendido / Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido / Tú te fuiste, yo me puse triple M / Más buena, más dura, más level”, señala en las partes en las que canta.

Sin duda este tema muestra una Shakira más fuerte y en un proceso de superación de todo lo que ocurrió con el padre de sus hijos; sin embargo, al igual que en el tema con Bizarrap, desliza la idead de que Piqué le habría pedido que regresen, pero ella ya no le dio una nueva oportunidad.

