El último jueves 2 de febrero, la cantautora colombiana festejó un año más de vida. Shakira llegó a los 46 años en medio de la polémica que todavía envuelve su separación de Gerard Piqué, su pareja por más de una década y padre de sus dos hijos, pero de una manera especialmente emotiva y con el calor de la gente que la quiere. Entérate de los detalles a continuación.

A inicios del 2023, la natural de Barranquilla abrió un capítulo más en la novela de su historia con el exfutbolista del Barcelona. Lo hizo a su estilo: con música. “Shak” -en colaboración con Bizarrap- lanzó una canción inspirada en la infidelidad de la que fue víctima por parte del ibérico .

Tras ello, el propio Piqué empezó a enviar respuestas a través de sus redes sociales, ya sea con burla a la letra de la canción que Shakira hizo o posteando su primera imagen junto a su nueva novia, la catalana Clara Chía Martí.

ASÍ CELEBRÓ SHAKIRA SU CUMPLEAÑOS EN ESPAÑA

En compañía de sus dos hijos, sus padres, hermanos y amigos más cercanos -como su profesor de surf, Gorka-, la intérprete de “Te felicito” recibió un año más de vida. No obstante, no contaba con una espontánea muestra de cariño de parte de sus fans.

Decenas de seguidores de la sudamericana se acercaron a las afueras de su residencia en Barcelona, España para expresarle su cariño. Así, un grupo de mariachis decidió cantarle una serenata y fue tal la emoción de la artista que, en un momento de la fiesta, su hermano Tonino bajó y los invitó a pasar a la casa.

Desde el balcón de su residencia en Barcelona, Shakira salió a saludar a sus fans (Foto: G3)

No obstante, eso no fue todo. Ante la reunión masiva de personas en su puerta, la cantautora, no solo salió a su ventana a saludar con los ojos emocionados, sino que se animó a bajar a la calle y estuvo un rato con sus fans, besándolos, abrazándolos y dándoles las gracias.

Al final, la colombiana salió de su casa y se acercó a sus seguidores que aplaudieron su gesto (Foto: G3)

EL REGALO DE CARLOS VIVES QUE HIZO LLORAR A SHAKIRA

Sin embargo, las emociones a flor de piel para la celeb ya estaban desde el comienzo del día. Y es que celebridades internacionales, como Alejandro Sanz y Carlos Vives, le dedicaron publicaciones en la que la felicitaban.

El video que publicó su compatriota Vives fue uno de los más emotivos -míralo lineas abajo- al punto que hizo llorar a la cantante de “La bicicleta”, tema que cantó con él.