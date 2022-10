Shakira estrenó la canción “Monotonía”, un tema que podría ser una clara referencia a lo que fue su relación sentimental con el futbolista Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos.

La canción se estrenó en la noche del miércoles 19 de octubre y suma miles de reproducciones en plataforma YouTube. Además de distintas reacciones por parte de los seguidores que han seguido la historia de amor de la cantante colombiana.

Sin embargo, “Monotonía” no es el único tema donde Shakira hace referencia a su intensa relación con el futbolista del F. C. Barcelona, la cual comenzó en 2010, año que coincide con el Mundial Sudáfrica.

Canciones que Shakira le dedicó a Gerard Piqué

“Loca” de Shakira (2010)

La canción “Loca” se estrenó en 2010, año en que Shakira comenzó un romance con Gerard Piqué. El video oficial de la canción fue grabado en Barcelona, España, país natal del deportista.

En ese entonces, la colombiana decidió dejar todo para vivir junto al futbolista en Barcelona, donde él vive hasta la actualidad.

“23” de Shakira (2010)

La canción titular “23″ es una de las primeras canciones de amor que escribió Shakira para su amado. El tema lleva ese nombre porque es la edad que el español tenía cuando conoció a la colombiana en el Mundial Sudáfrica 2010.

En la letra se hace referencia a los ojos azules de Piqué: “Hace un par de años me sentía sola. Yo solía pensar que Dios no existía, pero entonces me miraste con esos ojos azules y mi agnosticismo se convirtió en polvo”.

En el año 2017 —en plena efervescencia del romance de Shakira y Piqué— la cantante lanzó “Me enamoré”, “Toneladas” y “La Bicicleta”, temas donde se hace énfasis a las virtudes y características físicas del futbolista.

Además, en video de “Me enamoré” es protagonizado por la colombiana y por el propio Piqué. Mientras que en el clip de “Toneladas” aparece su hijo Milan, fruto de su romance con Gerard.

“Me enamoré” de Shakira (2017)

“Toneladas” de Shakira (2017)

“La Bicicleta” de Shakira (2017)

“Te Felicito” de Shakira (2022)

La canción “Te Felicito” encendió las alarmas entre los fans que siguieron la relación de Piqué y Shakira. En la letra, la intérprete hace mención a un hombre “doble cara” y “falso”.

Tras el estreno de la canción, los medios internacionales comenzaron a especular sobre el fin de la relación entre ambas celebridades. Al inicio no emitieron comunicado alguno, pero finalmente la ruptura se oficializó en el mes de junio de 2022.

“Monotonía” de Shakira (2022)

El single “Monotonía” se estrenó el 19 de octubre de 2022 en colaboración con el cantante Ozuna. El tema hace referencia a los posibles motivos que pusieron fin a su relación de 12 años con el padre de sus hijos.

“No fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría, de repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo y te olvidaste de lo que un día fuimos”, dice la letra de la canción.

Actualmente, Shakira está enfocada en su carrera musical y en sus hijos. Mientras que Gerard Piqué comenzó una relación pública con Clara Chía.