La canción que Shakira lanzó junto al productor argentino Bizarrap, ‘Music Sessions #53′, no solo tuvo epítetos de candela contra Gerard Piqué y su actual pareja Clara Chía Martí, sino también evidenció la mala relación con su suegra, Montserrat Bernabeu.

Otro detalle poco conocido que salió a la luz es que Shakira le tenía un apodo cruel a su exsuegra. Bernabeu tuvo ocasión de humillarla al hacerle la seña de cerrar la boca en un evento público ante la atenta mirada de Gerard Piqué, quien no intervino de ninguna forma para defender a la colombiana.

Aunque la madre de Piqué parecía tener una buena relación con Shakira, sobre todo cuando compartían con sus nietos y se dejaban ver en lugares concurridos, ambas se lanzaban puyas a las espaldas, según dieron a conocer allegados a la familia.

¿CUÁL ES EL CRUEL APODO QUE SHAKIRA LE PUSO A LA MAMÁ DE GERARD PIQUÉ?

Ya conocido el drama que vive Montserrat Bernabeu por la vorágine mediática tras la separación con Shakira, se han filtrado más detalles de la tensa relación entre ambas, como por ejemplo el cruel apodo que la cantante le puso a su exsuegra.

Según fuentes cercanas obtenidas por la prensa española, Shakira llamaba sarcásticamente “suegrita” a Bernabeu, mientras que esta última y el padre de Piqué habían bautizado a la artista como “la patrona”.

Una de las razones que más han mortificado a la madre de Gerard Piqué es el gran acoso por parte de la prensa, que busca obtener su opinión del tema y algunos detalles de su accidentada convivencia con su exnuera.

Shakira y su exsuegra Montserrat Bernabeu cuando aún no se evidenciaba su mala relación (Foto: Divinity.es)

¿SHAKIRA YA LE HABÍA LANZADO UN MENSAJE POLÉMICO A SU EXSUEGRA?

Aunque aparentaba ser un comentario en tono de broma, Shakira ya había mostrado hace algunos años cierta molestia respecto a su entonces suegra Montserrat Bernabeu.

En 2021 fue invitada por la revista Vogue a participar en una sección llamada ‘Mi vida en looks’, donde se repasan las fotos de los artistas a lo largo de su carrera. En ella se vio los estilos de la colombiana en 30 años de trayectoria.

En el recuento en video se puede ver que una foto de 2012 no fue del agrado de la ‘Loba’, pues aparece con el cabello corto, tal como se lo sugirió Montserrat Bernabeu.

“Esto es consejo de mi suegra que me dijo, ‘¡Ay!, ¿por qué no te cortas el pelo? ¡Córtate el pelo!, que lo tienes muy maltratado”, señaló. Y luego dejó un mensaje para interpretar: “Suegra, no te vuelvo a seguir consejos… estéticos”.