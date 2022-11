La separación de Shakira y Gerard Piqué ha hecho que ambas celebridades se vuelvan tema de conversación en cualquier latitud del mundo. En esta ocasión, los medios de espectáculos mexicanos le hicieron algunas consultas a Niurka Marcos, la actriz cubana que participó en “La casa de los famosos 2″, respecto a la situación sentimental de la cantautora colombiana y fiel a su estilo le dio un consejo.

La ruptura de la artista barranquillera y el futbolista catalán -que este sábado se retirará de esa disciplina profesional- paralizó al mundo del entretenimiento y a pesar de que ya pasó más de cinco meses de la oficialización de dicho acto, las secuelas en el ambiente de la farándula siguen bastante presentes.

Así, a varios metros de distancia de España, en Ciudad de México, Niurka fue interrogada respecto al asunto, apelando a la amplia experiencia que tiene en las relaciones interpersonales. La centroamericana, como era de esperar, respondió sin pelos en la lengua.

¿QUÉ CONSEJO LE DIO NIURKA MARCOS A SHAKIRA TRAS ROMPER CON GERARD PIQUÉ?

“¿Qué le voy a decir (a Shakira)?”, expresó Marcos a los medios de comunicación. “Que se busque otra anaconda (otro hombre). Ya me conocen todos mis bebenius, que se busque otro. Que un clavo, saca a otro clavo”, agregó la cubana.

En ese mismo tenor, Niurka se refirió a la canción “Monotonía”, de Shakira, que fue usada por los fanáticos tras darse el anuncio del término del idilio de la vedette con Juan Vidal. “Me pusieron la canción de Shakira, ‘Monotonía’. Me la pusieron mis bebenius, en uno de esos videos bonitos que están haciendo y lo que hago es subirlos porque, obviamente, ellos me están apoyando”, aseveró.

“Fue muy divertido y me reí mucho porque mis bebenius son como esas hormigas bravas, no se les va una. Entonces, encontraron la canción y la pusieron en uno de esos videos”, continuó.

Tuvieron una relación de casi 12 años (Foto: AFP)

NIURKA MARCOS HABLÓ TRAS TERMINAR CON JUAN VIDAL

Más allá de haber tenido una nueva decepción amorosa, ahora con el actor Juan Vidal, Niurka fue enfática y aseguró que lo hace o dice con su vida es solo su responsabilidad. Así, que le da igual lo que opinen sobre su persona.

“Quiero decirle a la gente algo y que quede muy claro. Punto número uno: nunca he sido de pedir opinión a la gente. Nunca he sido de que me preocupe porque he vivido toda la vida entre buenos y malos cometarios, es algo a lo que estoy acostumbrada. No solamente escucho las opiniones positivas, también escucho las negativas porque de ella vivo”, enfatizó.

“No existe, no existe la manera de que Niurka Marcos escuche a nadie para tomar una decisión”, puntualizó.