El pasado 04 de junio, Gerard Piqué y Shakira anunciaron su separación. Para sorpresa de sus seguidores y del público en general, una de las parejas más famosas del espectáculo le ponía punto final a su relación, tras casi 12 años de noviazgo y dos pequeños hijos.

MÁS INFORMACIÓN: Las decisiones tomadas por Shakira y Gerard Piqué desde su separación

Esta situación, surgida en medio de rumores de infidelidad por parte del futbolista, ha hecho que diversos cibernautas recuerden gran parte de los momentos que vivió esta familia. Así, un clip en donde se escucha a la colombiana cambiando la letra de uno de sus temas más icónicos se hizo viral recientemente.

A continuación, revive el momento en el que Shakira modificó la letra de su famosa canción “Inevitable” para hacer una declaratoria pública de amor a Gerard Piqué.

“INEVITABLE” DE SHAKIRA

En el año 1998, Shakira lanzó su disco “Dónde están los ladrones”. En este material discográfico se incluyó uno de sus temas más famosos: “Inevitable”, publicado exactamente el 23 de noviembre de 1998. Este se convirtió en uno de los más grandes éxitos de la colombiana y uno de los más queridos por sus fans.

“Si es cuestión de confesar, no se preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj. Y para ser mas franca, nadie piensa en ti como lo hago yo... Aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez, ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frio”, inicia la famosa composición.

Durante su interpretación, la artista aborda temas como el desamor, reconociendo sus defectos y el amor que aún mantiene por su expareja. A lo largo de los tres minutos que dura la canción, la escuchamos resignada por la situación que vive.

“Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. Y sin ti todo es tan aburrido. El cielo esta cansado ya de ver la lluvia caer y cada día que pasa es uno más, parecido a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir amándote es inevitable”, se oye.

Según la intérprete, fue una obra que nació en Neguanje, una playa de su país natal. Como ella manifiesta, era una noche en la que habían “olas fosforescentes y un cielo forrado de estrellas”, por lo que “era inevitable que esa noche naciera esta canción”. El video oficial del tema fue dirigido por Gustavo Garzón.

CUANDO SHAKIRA MODIFICÓ UNA CANCIÓN POR GERARD PIQUÉ

Sin duda, este es uno de los temas preferidos por muchos de los seguidores de la artista. Por ello, sorprendió que la colombiana lo escogiera para cambiar su letra y hacer una declaratoria de amor pública a su novio de entonces.

Era el 29 de mayo de 2011, Shakira y Gerard Piqué aún no eran padres, pero ya habían hecho público su romance. La cantante se encontraba en medio de su gira “Sale el Sol World Tour” y ofreció un concierto en Barcelona, ciudad donde radicaba el deportista. En ese momento, de manera inesperada, Shakira cambió la letra original de la canción “Inevitable”.

Letra original:

“Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj”.

Letra modificada:

”Si es cuestión de confesar, gracias al número 3, ahora entiendo de fútbol. No pregunten cómo fue, pero desde que lo vi cada día sale el sol”.

Recordando cuando #Shakira cambió la letra de Inevitable para dedicársela a Piqué pic.twitter.com/tlyGy9Jrx8 — LaTiaRuPaula (@LaTiaRuPaula) June 8, 2022

Sin duda, un momento muy romántico de la pareja y que, tras su separación, muchos fanáticos han difundido a través de las redes sociales. Así, algunos usuarios expresan que el futbolista no habría valorado estos gestos de la popular intérprete.

OTRAS DEDICATORIAS DE SHAKIRA A PIQUÉ

Sin embargo, esta no es la única muestra de amor que Shakira le hizo a su novio. En el año 2014, ella lanzó su disco homónimo, en donde incluyó diversas canciones dedicadas a su pareja y a su pequeño Milan, el primogénito de las celebridades. De esta manera, uno de los temas en los que habla abiertamente de su amor por el jugador es “23″.

Allí, ella canta acerca de lo importante que fue conocer a su novio. “Después de nacer Milan estoy en el momento más feliz de mi vida, el más completo, 23 se la dediqué a Gerard porque es la edad que él tenía cuando lo conocí… él tenía 23 y yo 33″, manifestó a Primer Impacto al hablar sobre el proceso creativo de la composición.

“Había noches que estaba llorando, porque yo estaba segura de que las cosas no iban a cambiar, pero entonces llegaste tú y me viste sonreír. Llegaste como un ángel, de una manera maravillosa y extraña. Y entonces me tocaste, es como si estuvieras hecho para mí. Al igual que todo, esto estaba destinado a ser realidad y estaba segura de que me encantarías y de que siempre nos tendríamos el uno al otro”, dice parte del tema en español.

Tiempo después, lanzó la canción “Me enamoré”, otra interpretación sobre su romance con el español. Aquí, ella relata el preciso momento en el que conoce al padre de sus hijos, con un ritmo alegre y de fiesta.

“Mi vida me empezó a cambiar la noche que te conocí, tenía poco que perder y la cosa siguió así. Yo con mis sostén a rayas y mi pelo a medio hacer, pensé: ‘éste todavía es un niño, pero, ¿qué le voy a hacer?’. Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, ¿de qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando, hoy pal cielo voy pateando...”, se oye.

Finalmente, a través de las redes sociales, ella le ha dedicado más de una publicación a Piqué. En marzo de este año, por ejemplo, escribió un sentido texto en donde elogió la carrera de su entonces pareja.

“Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Te queda mucho por darnos. En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”, dice parte del escrito.