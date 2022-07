A lo largo de toda su carrera, la cantante Shakira ha evidenciado que su más grande tesoro es el amor que tiene hacia su familia. No en vano, las redes sociales de la ex novia de Piqué tienen una larga selección de vídeos sobre los bailes juntos a sus padres y las dedicatorias que su nonagenario padre le ha hecho a la barranquillera en diversas ceremonias. No obstante, las redes sociales han sido tendencia los últimos días debido a un emotivo mensaje que la intérprete de “Antología” le dedicó a su progenitor.

Este sábado, la internacional de Barranquilla compartió vía redes sociales una publicación dedicada a William Mebarak, su amado padre de 90 años, quien se encuentra atravesando un momento delicado de salud.

SHAKIRA Y SU MENSAJE

En tal sentido, la autora de “Te felicito” publicó una serie de fotografías de sus hijos a lado de su padre, en donde se puede evidenciar verdaderos actos de amor y felicidad entre ellos, algo de lo que la familia Mebarak siempre ha sido mostrado en redes sociales.

En esa misma línea, la cantante latina dedicó unas líneas en donde demuestra apoyo y confort hacia su padre en ésta etapa tan decisiva de salud que atraviesa.

“Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída y esta vez sabemos que lo volverás a hacer. Te amamos”, le dedicó con sumo cariño.

Sin dudas, una muestra de esperanza y convencimiento que representa el verdadero amor hacia su familia, en especial, en épocas difíciles que requieren mayor fortaleza mental.

Recordemos que Shakira ha sido protagonista de diversos escándalos en las últimas semanas a raíz de su separación con Gerard Piqué y los rumores de una aparente infidelidad por parte del futbolista de Barcelona.