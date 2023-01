Este miércoles 11 de enero, las redes sociales estallaron tras el estreno de la canción de Shakira y el productor argentino Bizarrap llamada “Sessions #53″. En cuestión de días, el video oficial colgado en el canal del argentino logró reunir más de 125 millones de vistas y ser líder en tendencias indiscutido. ¿Logró afectar a Clara Chía y Gerard Piqué?

Eso no lo sabremos, pero de lo que no hay duda alguna es que el sencillo es todo un éxito a nivel comercial. Desde personalidades famosas de la actuación, hasta modelos, influencers y streamers del mundo de los videojuegos. Nadie, absolutamente nadie parece haberse perdido el puyazo que le mandó la famosa Shakira al ex deportista Gerard Piqué.

La canción fue tan, pero tan emotiva, que las frases dichas por la autora de “Pies Descalzos” dentro de la sesión lograron ser tendencia y marcar hitos en agencias de publicidad, marcas, escuelas, universidades, etcétera y etcétera.

La canción de Shakira y Bizarrap va camino a los 200 millones de vistas en Youtube (Foto: Video de YouTube BZRP Music Sessions/ Youtube)

“Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, “Me dejaste con la deuda en Hacienda” y “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, lograron resonar en todo el panorama mediático, llegando a oídos de Paquita, una conocida cantante mexicana de 75 años.

Como era de esperarse, la septuagenaria artista se pronunció en redes sociales y sus comentarios lograron viralizarse en cuestión de horas. ¿Qué dijo? Pues, aquí te lo contamos.

¿QUÉ LE DIJO PAQUITA LA DEL BARRIO A SHAKIRA?

La famosa intérprete de “Rata de dos patas”, quien compuso una treintena de canciones de desamor a lo largo de su carrera, se mostró solidaria con la barranquillera luego del estreno de su hit mundial junto a Bizarrap.

“Mi queridísima amiga y compañera Shakira. Soy Paquita la del Barrio. Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas es tu amiga... ¿Qué te puedo decir? Que le eches muchas ganas. Lo importante es que tienes a tus hijos. Tienes por quién vivir y tienes todo en la vida, así que no te preocupes”, comentó la intérprete de “Rata de dos patas”, sostuvo la famosa de 75 años vía Instagram.

Asimismo, Francisca Viveros Barradas, el nombre verdadero de la cantante, invitó a la colombiana a seguir con su carrera musical y no dejarse intimidad por el qué dirán de los demás.

“Yo tengo para toda clase de problemas, yo creo que a eso vine a este mundo porque me llueven los títulos de canciones dolidas; nuestro trabajo es muy bonito. Así que no te me achicopales, échale ganas”, le dijo a Shakira.

No hay duda que, tras el estreno de la sesión de Shakira con Bizarrap, las cosas no han dejado de moverse en la farándula internacional. ¿Qué dirá la colombiana del apoyo de Paquita?