La historia de Shakira y Gerard Piqué sigue estando en boca de millones de personas alrededor del globo y la muestra más palpable es que continúan siendo tendencia en redes sociales. Precisamente en el ciberespacio ha empezado a dar con imágenes de archivo de cuando la cantautora colombiana empezaba en el mundo del entretenimiento y vestida de blanco, cual novia camino al altar.

La canción de “Shak” junto a Bizarrap y las respuestas del exfutbolista del Barcelona -que tuvo su punto más llamativo con la imagen junto a Clara Chía Martí en su Instagram- han hecho que los fanáticos de la intérprete no dejen de pronunciarse respecto a su vida amorosa y profesional.

Así, en redes anda circulando un video antiguo de cuando entrevistaron a la cantautora: una veinteañera Shakira comenzaba a abrirse paso en el mercado colombiano no solo como cantante sino también como actriz .

Shakira, cuando era veinteañera, incursionó como actriz en varias telenovelas (Foto: RCN)

LAS IMÁGENES DE LA ACTRIZ SHAKIRA COMO NOVIA Y DE BLANCO: ALGO QUE NUNCA SE DIO CON GERARD PIQUÉ

Shakira apareció en telenovelas colombianas desde su adolescencia. Conocida solo en su país en esos años, llamaba la atención y solía verse de mayor edad a la que realmente tenía para interpretar los papeles que le asignasen.

Así, la barranquillera tuvo la chance de personificar a una joven que estaba a punto de contraer matrimonio, situación que la llevó a aparecer con vestido de novia y ataviada con el outfit blanco que tanto anheló en su momento con Gerard Piqué.

Ello quedó registrado en una entrevista en donde también le consultaron sobre algunos otros aspectos de su entonces incipiente carrera.

A SHAKIRA LE PROPUSIERON HACER DESNUDOS

En la misma charla, a la celeb le consultaron si le habían propuesto hacer desnudos como parte de proyectos artísticos.

“Sí me lo propusieron y yo dije no. No considero que sea malo, mientras más días vivo descubro que no hay algo malo o incorrecto o inmoral, pero no creo que desnudarse sea algo de inmoralidad, hay quien lo hace por amor al arte, otros como gancho para alcanzar la fama, eso si lo veo grave”, indicó Shakira y añadió que era demasiado pudorosa.