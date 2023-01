Son días en donde la prensa española comenta a diario los entretelones de los nuevos capítulos de la historia de Shakira y Gerard Piqué. La fotografía de Clara Chía Martí con el padre de los hijos de la cantante en las redes sociales ha sido una nueva respuesta de la pareja a la canción de la colombiana con Bizarrap. A propósito de eso, medios ibéricos ha recordado la tensa relación que siempre han tenido la sudamericana y la mamá del exfutbolista de Barcelona.

La instantánea en la cuenta de Instagram del exdeportista profesional y dueño de la empresa Kosmos con su novia de 23 años se ha viralizado de una forma impresionante. Ya superó los 3,5 millones de likes y los 600 mil comentarios .

En su gran mayoría, los escritos en la zona de comentarios son de críticas, burlas y cuestionamientos a Gerard Piqué por haber cambiado a “Shak” por la catalana pasante de Relaciones Públicas. En ese contexto, en las redes y la prensa rosa han empezado a hacer enfásis en la no muy buena relación que tiene la barranquillera con la progrenitora de su ex.

Gerard, Shakira y su madre Monserrat en una foto de archivo (Foto: El Periódico)

¿CUÁL FUE EL TERRIBLE ERROR QUE COMETIÓ SHAKIRA POR RECOMENDACIÓN DE LA MAMÁ DE GERARD PIQUÉ?

Un año antes de la ruptura, en junio de 2021, Shakira participaba en un entrevista con la revista Vogue en el que comentaba algunos de los estilismos más destacados de su trayectoria. En una de las imágenes que repasaban aparece con un corte de pelo poco habitual en la cantante.

“Uy, qué mal”, decía mientras ampliaba la imagen en la tableta para verla bien. “Esto es consejo de mi suegra. Me dijo: ‘ay, ¿por qué no te cortas el pelo, que lo tienes muy maltratado?’”, expresaba Shakira, que sin duda le hizo caso.

No obstante, en el mismo comentario avisaba que nunca más volvería hacerlo, al menos en cuestiones estéticas: “El peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir consejos estéticos”.

No se sabe con certeza cómo es la relación entra ambas al día de hoy pero por lo expresado en su canción con BZRP, en donde en una parte le ‘dice’ a Piqué: “Me dejaste de vecina a la suegra”, se desprende que no es de las mejores.

LOS HIJOS DE SHAKIRA YA NO LLAMARÍAN ABUELOS A LOS PAPÁS DE GERARD PIQUÉ

Desde que se lanzó la nueva canción todo habría cambiado entre ellas dos, incluso, según la web mexicana Milenio, los hijos de colombiana ya no estarían llamando abuelos al papá de Gerard Piqué y a Montserrat Bernabeu.

Por su parte el medio Poprosa, señaló que ha sido Shakira quien ha ordenado a sus hijos que no llamen abuelos a los padres de Gerard Piqué. Conoce AQUÍ los detalles tras esa supuesta decisión.