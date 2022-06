Once años y dos hijos tuvieron que pasar para que el futbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira decidan ponerle fin a su relación. Lejos de desmentir y afirmar los rumores de una supuesta infidelidad por parte del deportista, los padres de Milán y Sasha Piqué Mabarak han publicado un comunicado acerca de su ruptura. No obstante, diversos usuarios en redes sociales han comenzado a viralizar el último mensaje de la colombiana hacia el español. ¿de qué se trata?

Si bien es cierto que la pareja jamás contrajo nupcias pese a dos hijos en común, era inusual ver mensajes románticos de ambos en redes sociales. Sin embargo, la barranquillera compartía algunos posts en alusión a su relación con el padre de sus hijos.

EL ÚLTIMO MENSAJE DE SHAKIRA AL 3 DEL BARCELONA

Y es que el último mensaje que la intérprete de “Antología” le dedicó al futbolista español vía Instagram resalta las cualidades y el valor emocional que posee el actual capitán del “Fútbol Club Barcelona”.