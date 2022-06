Tras conocerse de la separación de Shakira y Gerard Piqué, las canciones de la colombiana han sonado con fuerza ya que muchas contienen mensajes de amor dedicados al padre de sus hijos. En la siguiente nota repasaremos algunos temas que se volvieron himnos de amor.

La lista podría empezar con el tema el tema “Dare La La La”, tema compuesto por Shakira y que fue incluido en el álbum de estudio homónimo de la colombiana. Un hito importante del tema es que la cantante interpretó esta canción en la clausura de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. ¿Sobre Piqué? Bueno, la letra de la canción cuenta con una estrofa inspirada en la mirada de su esposo, donde habla de sus ojos azules.

Otra de las canciones en las que Shakira hace referencia a su expareja es en “23″, tema titulado así por la edad del futbolista cuando ambos se conocieron. El tema describe a una cantante que solía “sentirse sola” y pensaba “que no existía Dios”; sin embargo, esto cambió gracias a esos lindos “ojos azules”.

La siguiente canción pertenece también al álbum homónimo Shakira. “Broken Record” indica en un párrafo que no necesita seguir buscando al hombre ideal, pues Piqué era “el indicado”. Y ya como una marca registrada, la barranquillera vuelve a hacer mención de los ojos de su esposo. “Tus ojos me llevan a lugares con los que nunca había soñado”, dice la letra de la canción.

La cuarta canción de la lista es “Me enamoré”. Ya desde el título podemos indicar que se trata de un tema con una clara referencia a su situación sentimental y dedicado al amor que sentía por su pareja en aquel entonces. Por si no quedó claro que el tema era dedicado a Piqué, bueno, él mismo aparece al final del videoclip.

Tras el lanzamiento de “Sale el sol” en 2010, Shakira se tomó un receso de casi 7 años para volver con el álbum “El Dorado”, donde incluyó éxitos temas como “Toneladas”, donde en una estrofa agradeció a Piqué por motivarla a seguir en la música. “Y si no fuera por ti, habría renunciado a mis sueños”.

Si bien en cada canción puedes encontrar alguna referencia a su relación, la que más ha llamado la atención es su más reciente lanzamiento “Te Felicito” con Rauw Alejandro, donde lejos de ser un tema de amor, su letra habla más de una brusca despedida.

“Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, dice la estrofa de la canción de Shakira.

VIDEO RECOMENDADO

Periodista español dice que Shakira estaba más enamorada que Piqué

Periodista español dice que Shakira estaba más enamorada que Piqué