Durante la más reciente transmisión en Twitch, el ex jugador Gerard Piqué explicó más detalles de lo que será su nuevo proyecto deportivo llamado “Kings League”, un evento que contará con diversos ex futbolistas y personajes conocidas del mundo del internet. Sin embargo, jamás pensó quedar retratado nada más y nada menos que por su propio hijo.

Y es que cuando el ex zaguero del Barcelona empezaba a argumentar su insomnio ante cámaras, el pequeño Milan dejó en evidencia a quien fuese el novio de Shakira durante más de 13 años. “Que no he dormido por la noche”, sostuvo el barcelonista antes de quedar expuesto ante la rapidez de su primogénito.

“Yo te he visto dormir, yo te he visto dormir toda la noche”, añadió Milan, de inmediato, Piqué esbozó una sonrisa y mandó a callar al pequeño de apenas 9 años mientras trataba de disimular tal ‘vergüenza’.

“Silencio, silencio”, pidió Gerard, a lo que el también hijo de Shakira refutó: “Pero te he visto dormir”, reavivando la polémica entre padre e hijo en pleno directo.

Sin embargo, aquel dilema fue zanjado en medio del streaming cuando Piqué explicó al pequeño que “dormía poco”, lo cual generó una avalancha de risas por parte de los demás streamers que acompañaban la transmisión.

¿EL HIJO DE PIQUÉ FUE TESTIGO DE UN ESCÁNDALO?

El actual CEO de Kosmos también participó directamente de un escándalo en aquella transmisión, ya que durante el intercambio verbal con su hijo mayor le dijo “violador de pantallas” al conocido streamer Dj Mario.

“Dj Mario, el violador de pantallas… jugando, ganando y celebrando goles que parece que se esté violando al compañero que tiene al lado”, sostuvo entre risa y broma Piqué ante la presencia de su menor hijo.

Que hace Pique llamando violador a DjMariio jsjsjsjs es el mejor presentador de la historia pic.twitter.com/PO76XrAZIc — Puyi (@_PUYlFCB) January 6, 2023

No obstante, lo peor estaba por venir, pues se supo que el lenguaje empleado durante esta transmisión causó gran molestia a la colombiana Shakira, quien, además de desconocer la participación de Milan en pleno directo, también desaprobó el uso del lenguaje en plena conversación.

¿Le traerá consecuencias legales o de tenencia hacia el ex defensa campeón del mundo? Pues, parece que las peleas entre Piqué y Shakira están aún lejos de acabar.