Desde que iniciaron los rumores de infidelidad por parte de Gerard Piqué hacia la cantante Shakira, un sinfín de nombres y personajes comenzaron a resonar en las redes sociales. No obstante, fue hasta hace unos días en que los medios de España aseguran haber encontrado a la ‘causante’ de la separación entre la intérprete de ‘Antología’ y el deportista. ¿De quién se trata?

Diversos telediarios en España aseguran haber encontrado a la culpable de la separación de los Piqué-Mebarak. Se trataría de una jovencita de 22 años, cuyas iniciales responden a C.M. y, como cereza del pastel, trabajaría para una de las empresas del exnovio de Shakira.

Shakira y Gerard Piqué posando totalmente impecables y vestidos formalmente (Foto: EFE)

Sin embargo, la supuesta ‘amante’ salió a negar categóricamente todo indicio que lo involucre sentimentalmente con el catalán, ni mucho menos con la ruptura con la artista colombiana.

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada” , indicó la joven tras ser cuestionada por distintos periodistas del conocido programa Socialité, en España.

“Me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”, agregó rotundamente.

SU VERSIÓN

Respecto a los rumores y entredichos que circulan ya en redes sociales y portales de espectáculos, la joven respondió que no cabe en su cabeza la forma en que se filtraron sus datos personales.

“No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz”, reiteró la jovencita de apenas 22 primaveras.

En ese sentido, la fémina añadió que ante la supuesta vinculación que manchen su honor y reputación, ella responderá por la vía legal sin ningún contratiempo.

“La gente me está acribillando por una cosas que no he hecho. Cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda”, dijo.

SORPRENDIDA

La mujer que responde a las iniciales de C. M. no entiende por qué y cómo fue involucrada en este caso de separación de ambas celebridades, siendo ella totalmente ajena a este círculo mediático.

“No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar”, mencionó.

Sobre el papel de la prensa de hallar a la verdadera ‘culpable’, continuó argumentando que ella no tienen nada que ver, y que sus estudios son lo más importante en su estricto presente.

“Me han dicho que va a salir la verdadera chica en breve, y espero que así sea, así me dejan a mí en paz y puedo volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa”, finalizó.