No cabe duda alguna que la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué sigue dando que hablar, sobre todo, por todo lo que estaría en juegos. Desde mansiones hasta propiedas, la expareja mediática aún no ha revelado detalles de lo que fue una de las relaciones más sólidas y duraderas de todo el plano artístico. Eso sí, no está de más recordar uno de los comerciales más épicos que protagonizó la intérprete de “Antología” junto a la reconocida marca Pepsi.

Shakira Mebarak no solo representa a Colombia, sino a todo Latinoamérica. Gracias a sus éxitos musicales y videoclips de “Sudáfrica 2010″ y “Brasil 2014″, la cantante ha logrado amasar una fortuna de varios millones, además de conseguir otros tantos en seguidores y fanáticos en redes sociales.

No obstante, antes del boom de Facebook, Twitter e Instagram, los comerciales virales eran presentados en televisión, algo de lo que Shakira no ha estado exenta, pues a sus 45 años ha logrado aparecer en varios de ellos.

EL COMERCIAL RETRO DE SHAKIRA CON PEPSI

Uno de estos clips comerciales que han sido épicos y reproducidos durante décadas fue la colaboración que tuvo la colombiana con Pepsi, la marca competidora de Coca Cola.

Eran inicios de 1998 y Pepsi comenzaba a perfilarse como una de las grandes industrias de bebidas gasificadas a nivel global, por lo que vio en Shakira una promesa innegable para surgir y ‘apoderarse’ de todo Sudamérica.

Y no se equivocó. Con una larga cabellera oscura, la “barranquillera” hace su aparición en el citado comercial interpretando su tema “Inevitable” en un concierto mientras repite la frase de moda: “Pide Más”.

Esto se dio en medio de uno de las mejores épocas de su carrera, en donde su mítico disco “¿Dónde están los ladrones?” era catalogada como una reliquia de la balada-rock, siendo “Inevitable” uno de sus sencillos más destacados.

Tras el rotundo éxito de su primer comercial en colaboración con la marca de gaseosas, Shakira Mebarak siguió participando en clips patrocinados con pepsi, como “Te aviso. te anuncio”, juntado así tango con rock pop y logrando crear uno de los comerciales de mayor trascendencia en su carrera.