No cabe duda de que la cantante Shakira es una de las artistas latinoamericanas más importantes de toda el habla hispana. No solamente por sus rotundos éxitos en ventas que logran arrasar en las plataformas sociales, sino también por los multitudinarios conciertos que logra llenar la intérprete de “Antología” a sus más de 40 años. Sin embargo, la ex novia de Piqué fue tendencia en los últimos días debido a que un emprendedor dio a conocer vía redes sociales unas curiosas muñecas que están inspiradas en la colombiana.

Tras protagonizar la ruptura romántica del año junto a Piqué, el momento laboral de Shakira se encuentra en un gran apogeo internacional, esto tras ser parte del exitoso programa “Dancing with my self”, en donde es compañera del famoso Nick Jonas.

Eso sin mencionar el hit que lanzó junto a Rauw Alejandro titulado “Te felicito”, el cual ha logrado romper varios récords luego de superar los 300 millones de visualizaciones en todas las plataformas de internet; o su inédito sencillo en colaboración con Black Eyed Peas y el DJ David Guetta llamado “Don’t you worry” que viene superando los 38 millones de vistas en apenas dos semanas.

Y aunque todo parece ir viento en popa dentro de la vida de la colombiana, resulta inevitable hablar de la supuesta reconciliación que se viene especulando en redes sociales junto a su ex novio Piqué, un hecho que ni el futbolista ni la propia Shakira han salido a desmentir en sus redes sociales.

LAS MUÑECAS DE SHAKIRA

En los últimos años, la moda recurrente de varios artistas fue que posean su propia muñeca en versión miniatura para que sus millones de seguidores puedan comprarla y adquirirla, un hecho que comenzó con las ediciones de Thalía o Karol G en sus anteriores promociones.

En tal sentido, le llegó el turno a Shakira, quien también recibió una dedicatoria por parte de un emprendedor vía redes sociales al publicar una venta que se encuentra inspirada en la cantante colombiana.

Resulta que el artista @aaronmalibu publicó en sus cuentas personales a la artista durante su etapa del disco “Suerte”, en donde se dejaba ver una melena rubia.

Con tres presentaciones, las nuevas muñecas de Shakira lograron ser sensación en redes sociales (Foto: Aaronmalibu/Instagram)

Otra muñeca inspirada en la artista fue recreada cuando la ex novia de Piqué publicó su álbum “Antología” con una cabellera larga y de tinte pelirrojo.