La confirmación de la separación de Shakira y Gerard Piqué no deja de ser comentada en las redes sociales, en donde seguidores y curiosos andan en la búsqueda de más información respecto a las causales de tamaña decisión. Y es que en el comunicado que publicó la cantautora colombiana solo confirma el término de su compromiso mas no los motivos que generaron este desenlace. Ante ello, los fans empiezan a tejer sus propias teorías e indicios.

La novela de su separación comenzó a inicios de semana y solo unos días después se confirmó. Este sábado, la propia barranquillera emitió un comunicado muy escueto en el que corroboró la información que se andaba manejando.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, reseña un enunciado divulgado por la agencia de comunicación de la cantante.

La pareja inició su relación a finales del 2010 (Foto: Shakira / Instagram)

¿CUÁLES SERÍAN LOS MOTIVOS DE LA SEPARACIÓN ENTRE SHAKIRA Y GERARD PIQUÉ?

Como se sabe, tanto Gerard Piqué como Shakira han evitado pronunciarse respecto a su actual situación sentimental. No obstante, ello no ha sido impedimento para que la prensa especializada y los fanáticos hurguen en las redes sociales con la finalidad de hallar algún indicio que los lleve a saber la verdad.

El miércoles 1 de junio, el podcast “Mamarazzis”, de El Periódico de Barcelona, informó en exclusiva que la razón de que la célebre pareja se separe sería la infidelidad del catalán. “Una joven y rubia de 20 años”, así señalaron los conductores del espacio a la causante de la discordia entre Shakira y Piqué.

Horas más tarde, trascendió de que se trataría de una estudiante que trabaja como anfitriona de eventos. No obstante, otros programas rosas anunciaron la versión de que la amante del defensor del Barcelona sería la madre de su compañero de equipo, Gavi. Ambas versiones por ahora no han sido sustentadas con pruebas.

Este fue el último post de Shakira a Piqué en sus redes sociales. Fue en marzo pasado, luego de la victoria de Barcelona sobre Real Madrid (Foto: Shakira / Instagram)

¿“TE FELICITO” ES UNA INDIRECTA DE SHAKIRA A GERARD PIQUÉ?

En la misma línea, varios usuarios y seguidores de la colombiana han sugerido en redes sociales que su nuevo sencillo, “Te felicito”, que lanzó en abril pasado, en colaboración con el reggaetonero Rauw Alejandro, es una indirecta a la actual situación de su relación con Gerard Piqué.

“Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso”, reza al inicio la canción, cuyo videoclip en el canal de YouTube de Shakira ya superó 60 millones de reproducciones y un millón de “me gusta”. ¿Estará verdaderamente dedicado a Piqué?