Si bien la separación entre Shakira y Gerard Piqué terminó en una aparente conciliación entre ambas partes, las pasadas fiestas decembrinas no fueron tal y como se esperaban. Resulta que Sasha, el menor de los hijos de la cantante y el exfutbolista, rompió en llanto tras separarse de su madre durante la llegada de Año Nuevo. ¿Problemas durante el acuerdo de tenencia?

Todo tiempo pasado fue mejor, sino pregúntenle a Shakira y Piqué, quienes sufrieron en carne propia la monotonía de su relación e hicieron pública su ruptura a mediados del 2022, convirtiéndose así en la separación mediática del año.

Eso sí, y aunque padecieron toda ola de críticas debido a tomar caminos separados, los ex esposos supieron llevar con madurez el proceso de alejamiento. O al menos eso creíamos.

Shakira y Piqué con sus dos hijos Sasha y Milan (Foto: Shakira / Instagram)

Resulta que Sasha, el pequeño hijo de 7 años de la cantante y el catalán, no soportó ver a sus padres separados durante el recibimiento de Año Nuevo y empezó a llorar desconsoladamente, dejando en shock tanto al ex defensa del Barcelona como a la intérprete de “Te Felicito”.

Tal versión fue narrada por un periodista de la cadena Telecinco, quien además brindó más detalles de lo que fue la despedida de Shakira con Milán antes de dejarlo en custodia de su ex pareja.

¿POR QUÉ LLORÓ EL HIJO DE SHAKIRA Y PIQUÉ?

Como sabemos, la colombiana pasó fiestas navideñas a lado de sus pequeños en Dubai, lugar donde llegó a publicar varias postales y dedicar un extenso mensaje de “serenidad” a sus seguidores.

Tras ello, regresó a Barcelona para entregar la tutela a su ex novio, pues el acuerdo estipulaba que Sasha y Milan pasen Navidad con Shakira y Año Nuevo con Gerard.

Pese a que pasó las fiestas navideñas con Shakira, Sasha sufrió la partida de su madre en fiestas de Año Nuevo (Foto: The Grosby Group)

No obstante, la versión del reporte Marc Leirado Millán, de la cadena Telecinco, sostiene que el menor de la dinastía Piqué Mebarak no soportó que su mamá decida alejarse de él durante las fiestas del recibimiento de 2023.

“Anoche ocurrió algo que me llegó al alma. Todo el día esperando a que llegara Piqué a llevarse a los niños, ya que estos 10 días están con él”, añadió el comunicador de Twitter el pasado 31 de diciembre.

“Shakira estuvo toda la tarde jugando con los pequeños en el jardín de casa a la espera de la llegada del exfutbolista”, agregó.

El paparazzi contó las incidencias durante las vísperas de Año Nueva (Foto: Marc Leirado / Twitter)

Tras ello, Piqué decidió llegar por los hijos. “Escuché la dura despedida de Shakira y su hijo pequeño que lloraba y gritaba ‘¡mami!’ mientras se dirigían al garaje para irse”.

De acuerdo al reportero, la famosa estuvo “desde el otro lado del jardín” y le alzó la voz a su hijo, asegurándole que era cuestión de días para verse. ”Tranquilo, nos vemos pronto”.

Sea como fuere, parece que los más afectados de la separación más famosa del 2022 no son ni el ex deportista ni la nacida en Barranquilla. ¡Esperemos no sufran más los peques!