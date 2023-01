¿LE DA LA ESPALDA? Montserrat Bernabeu, madre de Gerard Piqué, manifestó su respaldo a la ‘Music Session #53′ de Shakira con Bizarrap. A través de Twitter, la mamá del futbolista le dio “me gusta” a la publicación oficial de la canción y otro polémico mensaje contra su hijo.

Montserrat Bernabeu no se ha pronunciado sobre el escándalo de infidelidad de su hijo con Shakira, la madre de sus hijos.

“Perdona, pero la imagen se la destruyo él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actuó”, dice el eufórico comentario al que le dio me gusta.

Mamá de Gerard Piqué apoya a mensaje contra el futbolista

¿Qué le dice Shakira a Clara Chía y Gerard Piqué en su nueva canción?

En el reciente estrenado Music Sessions, Shakira hace referencia a Clara Chía en más de una ocasión. “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh” , dice.

Pero ahí no queda, Chía vuelve a ser mencionada por Shakira: “Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena (...) Es igualita que tú, uh-uh-uh-uh. Pa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh”.

TE PUEDE INTERESAR

Jazmín Pinedo le da jalón de orejas a Shakira por dedicar canción a Piqué: Le recuerda que es el padre de sus hijos

Susy Díaz deja su clásico rubio y apuesta por el negro y sus fans reaccionan: “Susy Merlina”

Carlos Cacho le advierte a Alessia tras preliminar del Miss Universo: “Alerta con Miss Venezuela”