No cabe duda alguna de que el pasado 2022 fue uno de los años más difíciles de la cantante Shakira, pues, además de lidiar con la separación del ex futbolista Gerard Piqué, tuvo que afrontar temas legales sobre la tenencia de sus hijos y la hospitalización de su padre. Sin embargo, esto no hizo claudicar a la colombiana, quien cree que el 2023 será otro capítulo a escribir en Miami.

O al menos eso creíamos, pues según el podcast Mamarazzi, la famosa que Shakira sorprendió a propios y extraños hace poco, pues resulta que estaría pensando postergar sus planes de mudanza junto a sus hijos.

Si bien no ahondan mucho en el motivo de la decisión de Shakira, una de las razones podría darse debido a la situación de salud de William Mebarak, padre de la artista latina, quien sufrió varios altibajos el pasado 2022.

El padre de Shakira sufrió varios problemas de salud el pasado 2022

Durante el podcast, el cual tiene como conductoras a Laura Fa y Lorena Vásquez, se conoció que la madre de Sasha y Milan tendría como meta postergar su arribo a Estados Unidos, esto a causa de las recomendaciones de los médicos de la clínica Teknon, pues sostienen que el patriarca de los Mebarak no tendría las fuerzas necesarias para realizar tal viaje.

“Debido a su delicado estado de salud, el equipo médico de la clínica Teknon de Barcelona, encargado de su cuidado este último año, ha desaconsejado a su familia el viaje al continente americano, pese a que en un primer momento, no existía ninguna objeción por su parte, siempre y cuando se tuvieran en cuenta ciertas y lógicas precauciones”, sostuvieron en el podcast de espectáculos.

Shakira esperaría el fin del año escolar de sus hijos para mudarse a Miami (Foto: Shakira / Instagram)

Pero eso no es todo, pues las periodistas comentaron que, en caso la autora de “Pies Descalzos” decida realizar su traslado definitivo a los “Yunaited” en los próximos días, lo hará mediante un avión con todos los servicios médicos respectivos para que su padre goce de toda la atención durante el trayecto. Asimismo, comentaron que la fecha más posible serían fines de marzo o junio, ya que es el período donde sus pequeños terminarían el año escolar.

Como recordamos, William Mebarak fue internado en el hospital en varias oportunidades en el 2022 debido a varias descompensaciones que padeció producto de un problema en la cadera, e incluso, un derrame cerebral.

¿Se animará a realizar el viaje final y abandonar Barcelona y Piqué, o acaso esperará las cosas con más calma? Al parecer, el 2023 tampoco está siendo un año muy color de rosa para nuestra querida Shakira.

