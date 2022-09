Shakira remeció el mundo del espectáculo con las recientes declaraciones que brindó a la revista Elle. La cantante colombiana salió al frente y habló −por primera vez− de su sonada y polémica separación de Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos.

La intérprete de “Te Felicitó” impactó al reconocer públicamente que tras su separación con el futbolista catalán vive una de sus etapas mas oscura en su vida. No obstante, en este momento complicado no le ha faltado el respaldo de su familia, amigos y también el de algunos colegas.

“Por suerte he encontrado un lado increíble y humano en personas, ya sabes, personas que creía que estaban en mi vida únicamente por el trabajo que hacemos juntos. Pero no, estas personas realmente tienen una empatía y un corazón que explica por qué son tan queridos”, reveló al inicio al ser consultada sobre quiénes estuvieron con ella en esta complicada para ella.

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues la colombiana se animó a revelar los nombres de los famosos que han estado pendiendo de ella en medio de la polémica que vivió las últimas semanas.

“Por ejemplo, will.i.am. Estamos en contacto a menudo y un día incluso me envió una hermosa oración, rezando por mis hijos y para que yo encuentre la paz. Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, para cualquier cosa que necesite. O Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz. Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista sino como persona, como ser humano. Su apoyo me ha hecho sentir que podría estar sola, pero no sentirme sola. A veces una mujer puede ser autosuficiente. En este punto puedo ser suficiente para mí misma y mi familia, mis hijos”, acotó.

