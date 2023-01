Shakira y Gerard Piqué siguen dando de qué hablar tras el final de su relación. Por un lado, el exfutbolista ya tiene una nueva pareja, mientras que la cantante colombiana está facturando con su música, como ella misma lo asegura en una de sus canciones, así que, cada uno a su estilo, aprovecha la situación de la forma que consideren conveniente.

Que las acciones de la colombiana y el exfutbolista con su nueva novia se mantengan tan latentes como antes se debe a que la artista publicó un tema musical al lado de Bizarrap, en el que le tira varias frases a su expareja. Esa canción acumuló millones de reproducciones en diferentes plataformas digitales y sigue encabezando las principales listas.

Las reacciones que tuvo Piqué al burlarse de los ataques de su expareja en las transmisiones de la Kings League también avivaron lo que está ocurriendo entre todos estos personajes, así que aún hay mucho pan por rebanar aún, por lo que es normal que sigamos viendo noticias sobre ellos en las principales webs del mundo.

Por ejemplo, hace unos días se habló de una supuesta infidelidad de Piqué a Clara Chía Martí y los rumores incrementaron como la espuma, por lo que ambos decidieron silenciar esas habladurías subiendo su primera foto juntos en redes sociales, causando un revuelo en cada rincón del planeta.

Lo que no pasó desapercibido es que, horas después, la cantante colombiana Shakira realizó unas publicaciones en sus redes sociales. ¿Será una respuesta a Gerard Piqué?

Shakira en su tema musical con Bizarrap, en la que manda varias indirectas a Piqué y su novia (Foto: Bizarrap / YouTube)

GERARD PIQUÉ Y CLARA CHÍA MARTÍ EN SU PRIMERA FOTO JUNTOS

En medio de una coyuntura resaltada por unos rumores de problemas dentro de su relación, Gerard Piqué no se quedaría de brazos cruzados y, fiel a su estilo, en su cuenta de Instagram publicó una imagen suya al lado de su actual novia, que no demoró en volverse viral.

Como de costumbre, el exfutbolista de Barcelona no escribió descripción alguna, así que solo quedó como una fotografía en su perfil, aunque no es una que pase desapercibida por todo lo que se ha dicho y por lo que ha vivido a lo largo de los últimos meses.

La publicación, en poco tiempo, acumuló más de tres millones de likes, demostrando que todo lo relacionado con ellos se mantiene como un tema muy importante para los usuarios de las redes sociales y diferentes plataformas digitales.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué alborotaron las redes sociales con una foto juntos (Foto: Gerard Piqué / Instagram)

LA RESPUESTA DE SHAKIRA A LA FOTO DE SU EX

Puede que haya sido solo una coincidencia, pero muchos se percataron de que Shakira también realizó una publicación muy curiosa en su cuenta de Twitter, tan solo unas horas después de que el padre de sus hijos prácticamente oficializara a Clara Chía Martí como su pareja ante los ojos de todo el mundo.

Es así que, si revisamos las publicaciones de dicho perfil, podremos ver que la colombiana ha compartido una imagen en la que se resalta que, actualmente, es la quinta artista más escuchada en Spotify y, como muchos nos imaginamos, se debe a lo que ha generado su tema musical con Bizarrap, productor argentino.

Esa no sería el único movimiento de Shakira en las redes sociales tras ver la foto de su ex, pues al día siguiente subió unas historias en su cuenta de Instagram, mostrando el desayuno que le preparaba a sus hijos, aunque ello no terminó con un resultado muy buen a simple vista.

Y es que subió unas fotos de unos panqueques que preparó en forma de Mickey Mouse que salieron un poco deformes y con ciertas zonas quemadas, pero de todas maneras agradeció la paciencia que tiene los pequeños con ella.

“¿Los panqueques de mamá se parecen a Mickey o a un oso panda?. De acuerdo, aquello era incomestible pero por suerte mis hijos tienen paciencia conmigo por la mañana”, escribió la colombiana.