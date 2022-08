Las imágenes de Gerard Piqué en compañía de su nueva novia y besándose dieron la vuelta al planeta y Shakira, su ex, no pudo evitar verlas o al menos enterarse de ellas. La cantautora colombiana fue la primera persona a la que los medios de prensa español buscaron para ver su reacción y ella no se ocultó: claramente afectada se refugió en el amor de sus hijos, aunque sí hizo un pedido expreso.

El último martes, el video del futbolista del FC Barcelona y su nueva novia, la también española Clara Chía Martín, besándose se hizo tendencia mundial en todas las redes sociales. El contexto fue un concierto de Dani Martín en el festival de música español Summer fest Cerdanya, celebrado a las afueras de Barcelona .

Las imágenes -difundidas por la web Socialité y el programa “El gordo y la flaca”, de Univision- causó revuelo mundial y confirmó los trascendidos que se tenía del nuevo amorío del deportista ibérico: que ya tenían varias semanas saliendo, que es mucho más joven que ella y que se parece -en apariencia- a Shakira.

El futbolista del Barcelona es captado besando a su nueva novia tras separación con Shakira.

SHAKIRA SE DEJA VER TRISTE JUNTO A SUS HIJOS LUEGO DE IMÁGENES DE PIQUÉ Y SU NUEVA NOVIA

La prensa rosa de España ha estado tras la intérprete de “Te felicito” luego de difundirse las imágenes de su expareja, y padre de su hijos, con su nueva novia, con la finalidad de retratarla y de ser posible recoger alguna declaración suya.

Lo primero sí ha sido factible. El periodista catalán Jordi Martín captó a la barranquillera cerca a su residencia en Barcelona junto a sus hijos. Acompañados de Milan y Sasha -quienes llevaban a su mascota-, Shakira salió a caminar cerca a un parque de su casa.

En las imágenes que el hombre de prensa captó para el programa “El gordo y la flaca” se le ve reflexiva, medio triste y apesadumbrada, y siempre al lado de sus pequeños . Una escena que denota a todas luces que anda pasando por un momento emocional complicado.

Incluso, en palabras del propio Jordi Martín, la celebs colombiana le hizo un pedido puntual al reportero.

TROMe - Shakira completamente devastada tras video de Piqué besando a su nueva novia (Video: El gordo y la flaca)

SHAKIRA LE HACE PEDIDO A PAPARAZZI QUE LA CAPTA JUNTO A SUS HIJOS

De acuerdo a Martin, Shakira le solicitó que no le pida declaraciones sobre su vida personal y familiar en estos momentos y menos delante de sus hijos .

“Llevo 12 años detrás de Shakira. La he seguido por medio mundo. Al día siguiente de que las imágenes de Gerard Piqué besándose con Clara dieran la vuelta al planeta, me fui a casa de Shakira. La vi más triste y desolada que nunca. Aún y así quiso regalarme este reportaje que mostramos en exclusiva en ‘El gordo y la flaca’. Quiero darle las gracias porque sé lo mal que lo está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño. Shakira solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí disparar estas imágenes, creedme. Desde aquí, animo que saldrás de esta”, fue el post que escribió el periodista en su cuenta de Instagram.