El tema de la colombiana Shakira junto al productor argentino Bizarrap ha roto todos los récords de audiencia: con más de 90 millones de reproducciones en YouTube en apenas 48 horas, la sesión número 53 sigue cosechando éxitos y dándole miles de dólares a la barranquillera y al joven nacido en Ramos, Argentina.

Desde “Me dejaste con la deuda en Hacienda” hasta “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”. No hay duda de que la letra, además de las puyas, indirectas, dimes y diretes a lo largo de la canción han dado de qué hablar estos últimos días. Ya no solo se trata de un sonado éxito comercial compuesto por la colombiana, sino de sentimiento hecho arte que ha logrado repercutir en toda el habla hispana.

Sin embargo, la canción, aparte de ser un increíble acierto económico, también tiene su lado secreto que parece haber sido descubierto en las últimas horas. Y es que, en medio de los halagos, críticas y comentarios, se rumora que la artista colombiana oyó las recomendaciones de nadie más y nadie menos que Milan, su hijo mayor y fruto de su relación con el ex futbolista.

La canción de Shakira suma casi 100 millones de reproducciones en YouTube (Foto: Bizarrap / YouTube)

La versión más reciente, según el programa “Despierta América”, señala que fue el pequeño de 9 años quien le sugirió a la autora de “Antología” que grabase un tema a manera de hit junto al argentino Bizarrap. Algo que, de confirmarse, no haría más que añadirle fuego a esta terrible batalla mediática entre la cantante y el ex deportista.

“En exclusiva les contamos que se trata ni más ni menos que de su propio hijo, Milan, quien en pocos días va a cumplir 10 años, resulta que es fanático de Bizarrap , gracias a su más reciente éxito, ‘Quédate’, del cantante Quevedo, y bueno, así el pequeño no dudó en decirle: ‘mamá, haz una colaboración con este hombre’’', dijo una de las presentadoras del citado espacio televisivo.

La cantante colombiana se convirtió en madre de Milan y Sasha, frutos de su relación con el ex Barcelona Gerard Piqué (Foto: Shakira / Instagram)

Como sabemos, Shakira es una celebridad que siempre ha priorizado el bienestar y la comodidad de su familia, y parece que les hizo caso a las súplicas hechas por el mayor de sus herederos. ¿Habrá escuchado la colombiana algunas sesiones antes de atreverse a lanzar terrible puyazo?

Quien sabe, pero nadie puede dudar de la pegada del argentino, quien ya colaboró con artistas de la talla de Cazzu, Residente y el rapero español Quevedo.

Este jueves, durante la presentación de la King League, torneo de fútbol donde participarán futbolistas veteranos y celebridades del ciberespacio, el exnovio de Shakira hizo referencia a los relojes Casio, pues ya todo el mundo hablaba de ellos en referencia a la canción que le dedicó la madre de sus hijos.

“Anuncio que Casio nos han dado relojes. La King League ha llegado a un acuerdo con Casio”, dijo Piqué. Los presentes en el set se burlaron y corearon “Casio, Casio”. Entre tanto, Ibai dijo esto “es broma” y “esto es cachondeo”. ¿Quieres saber más del ‘tema del año’? Pues, descúbrelo AQUÍ.