A inicios de junio de este año, Shakira confirmó la ruptura definitiva con Gerard Piqué en medio de rumores de infidelidad por parte del futbolista. Sin embargo, no pasó más de tres meses para que la figura del Barcelona apareciera besando a su nueva novia Clara Chía Martí. Esto habría provocado que la colombiana se disgustara.

El portal Socialité de TeleCinco fue quien difundió las imágenes de Piqué con su actual pareja en un concierto de Dani Martín, donde también estaban presentes la familia del jugador del FC Barcelona.

Según medios internacionales como Hola, Shakira estaría molesta y destrozada luego que Piqué rompiera el supuesto pacto de no agresión que tienen. Se precisa que existiría un acuerdo en el que la expareja cuidaría sus exposiciones públicas con otras personas y sobre todo con quienes serían sus actuales romances.

El acuerdo habría sido pensando en el bienestar de sus pequeños hijos. Pese a que Shakira no tiene un nuevo amor, Gerard Piqué ya inició su romance, por lo que el pacto fue directamente para el futbolista, señalan.

EL BESO PÚBLICO DE PIQUÉ Y SU NOVIA

Con el romántico beso de Gerard Piqué con Clara Chía Martí ya no hay dudas de que el capitán del cuadro blaugrana está muy enamorado. Un beso de novela que ha dejado muy sorprendidas a las presentadoras Nuria Marín y a Laura Roige de Socialité.

“Estoy muy emocionada, es evidente que hay una relación. He visto muchísimo amor, le va a doler mucho a Shakira , porque es un Gerard Piqué que no hemos visto nunca. Nunca le he visto así con la cantante”, dijo Laura.

Gerard Piqué se da el primer beso con Clara Chía Martí a la vista del público y Shakira tomó con malestar este hecho, según Socialité de Telecinco. (Foto: Socialité)