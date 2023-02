LA CHOTEÓ. Tini resolvió la duda de todos sus fans y aclaró que no es amiga de Clara Chía Martí, actual pareja de Gerard Piqué, tras la difusión de un video donde supuestamente aparece con la ‘enemiga de Shakira’. La cantante argentina fue entrevistada por un medio mexicano y aseguró que no conoce a la española.

“ ¿Clara Chía? Clara Chía, no sé, estamos hablando de la actual de Piqué, no la conozco . (Otra persona) trabaja conmigo, pero quizás la confundieron con Clara, no, no la conozco a Clara”, dijo en medio de gestos de sorprendida.

La novia del futbolista argentino Rodrigo De Paul pidió a sus fanáticos que no crean todo lo que comparten en TikTok porque muchas de esas historias son falsas.

TROME | Tini chotea a Clara Chía

Shakira: así fue cómo la cantante conoció a Clara Chía Martí

Shakira habría conocido a Clara Chía Martí en las oficinas de la empresa Kosmos, cuando todavía tenía una relación con Gerard Piqué, y habría pensado que no era una amenaza, sino todo lo contrario, de acuerdo a la versión recogida y difundida por el periodista Roberto Antolín.

“Ella conoce a Clara de cuando ella era becaria de la empresa, Chía Martí no es una mujer despampanante, es más bien normalita”, manifestó el comunicador español sobre un detalle poco conocido de la historia del triángulo amoroso entre las celebridades y la joven de 23 años, quien ha sido oficializada por Piqué con una fotografía en Instagram.

Shakira , al ver por primera vez a Chía Martí, no habría sospechado ni un poco por el comportamiento de la joven . Por eso, cuando se captó a Piqué con la estudiante, la sorpresa habría sido mayor para la cantante colombiana.

“Ella ya la conocía y la vio como una persona muy tranquila y que se portaba muy bien con la colombiana”, agregó Antolín. Entonces, Clara Chía no habría sido lo que aparentaba frente a Shakira . “Tiene nombre de persona buena / Claramente no es como suena”, dice la letra de su tiradera con Bizarrap. ¿Ahora tiene más sentido esa parte de la canción?