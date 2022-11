A pesar de los problemas personales que enfrenta tras su separación de Gerard Piqué, Shakira demostró una vez más que la salud de su padre, William Mebarak Chadid, es una de sus mayores prioridades, y este martes, 1 de noviembre, visitó a su progenitor en el hospital de Barcelona, donde permanece internado.

La cantante colombiana compartió un enternecedor video junto a su papá, quien se encuentra en recuperación luego de que presuntamente sufriera un derrame cerebral, según información del paparazzi español Jordi Martín.

En las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram se ve a la intérprete de “Monotonía” apoyando a su padre en sus terapias de rehabilitación. Además de cariñosos besos en los pies, Shakira ayuda a su padre de 91 años de edad a mover sus piernas.

“Y la vida es algo que pasa entre las visitas al hospital y los disfraces de Halloween”, escribió la artista en el post que supera los dos millones de ‘likes’.

Las emotivas imágenes se dan poco después que el entorno de Shakira desmintiera que Gerard Piqué haya visitado al padre de la cantante. Fue la presentadora Adriana Dorronsoro quien aseguró que el futbolista ni siquiera se ha interesado por su salud de su exsuegro.

“Shakira está muy molesta con que se esté diciendo en la prensa que Piqué ha ido a ver a su padre porque no solo no ha ido a verle; es que Piqué, directamente, no se ha interesado por la salud de William”, precisó.

