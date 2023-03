¡Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan! Esta es una de las icónicas frases de “BZRP Music Sessions #53″ que Shakira y Bizarrap lanzaron el 11 de enero de 2023 y que rápidamente se convirtió en un éxito mundial. Debido a que las letras de desahogo de la colombiana tras separarse de Gerard Piqué después de doce años de relación aún siguen sonando cada vez más fuerte, ella y el productor argentino fueron invitados a “The Tonight Show with Jimmy Fallon”.

Será en el popular programa de televisión estadounidense que la intérprete de “Monotonía”, otra de las canciones que le dedicó al padre de sus hijos, cantará en vivo y en directo el tema, obviamente acompañado del DJ, quien pisa por primera vez este escenario.

Ante la expectativa que ha generado la presencia de la barranquillera de 46 años y el también compositor de 24 años, te damos a conocer cómo será la participación de ambas celebridades.

El productor argentino con la colombiana cuando sacaron “BZRP Music Sessions #53” (Foto: Shakira / Instagram)

SHAKIRA Y BIZARRAP EN EL PROGRAMA DE JIMMY FALLON

¿Cuándo se presentan en el programa estadounidense? Shakira y Bizarrap estarán en “The Tonight Show with Jimmy Fallon” este viernes 10 de marzo, tal como lo dio a conocer la “Reina del pop latino”.

“Emocionada de regresar a Nueva York con Bizarrap y estaré presentando nuestra sesión por primera vez en vivo con Jimmy Fallon. Nos encantaría saber de nuestros mayores fans y verlos interpretando la canción. Muéstrenos qué tan bien lo saben y tal vez puedan estar cerca de nosotros ese día”, escribió en sus historias de Instagram.

En tanto, Bizarrap ha preferido mantener reserva, pero de seguro está feliz de estar en dicho espacio televisivo. De esta forma, él se convierte en el segundo argentino en presentarse en dicho programa, toda vez que la primera fue Nicki Nicole, quien estuvo en abril de 2021 para cantar su hit “Wapo Traketero” y “No toque mi Naik”.

El mensaje sobre la presentación que tendrá la cantante con Bizarrap en el programa de Jimmy Fallon (Foto:Shakira / Instagram)

¿CÓMO SERÁ LA PRESENTACIÓN DE SHAKIRA Y BIZARRAP EN EL PROGRAMA DE JIMMY FALLON?

Tal como Shakira lo mencionó en su cuenta de Instagram, ella junto a Bizarrap presentarán por primera vez “BZRP Music Sessions #53″ en vivo para el programa “The Tonight Show with Jimmy Fallon” este 10 de marzo.

Como la barranquillera expuso en dicha canción todo su sentir contra Gerard Piqué, su nueva pareja Clara Chía Martí y hasta metió a su suegra Montserrat Bernabeu, de seguro Fallon no desperdiciará esta oportunidad para preguntarle los pormenores de este éxito mundial, pero sobre todo más detalles de su separación, algo que medio mundo espera conocer más.

“Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan… Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena, tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú-uh-uh-uh-uh”, se escucha en la canción.

SHAKIRA ESTÁ EN NUEVA YORK CON SUS HIJOS PARA IR AL PROGRAMA DE JIMMY FALLON

Para su gran presentación en el exitoso programa de Jimmy Fallon, Shakira llegó a Nueva York acompañada de sus dos hijos: Milan y Sasha, así como su hermano Tonino.

La colombiana está muy emocionada de que sus pequeños la vean en el exitoso espacio televisivo. “Que mis hijos lo puedan ver es fantástico”, dijo en el programa En Punto con Enrique Acevedo.

Como se recuerda, ella dio a conocer que Milan fue quien la animó a tener una colaboración con Bizarrap, quien es considerado el “Dios argentino” por el pequeño.