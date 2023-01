Keityn, el cantante y compositor colombiano de 26 años, que ayudó en la creación de la letra de ´'BZRP Music Sessions #53′, la canción de Shakira y Bizarrap, acaba de dar a conocer que tuvieron que eliminar algunos versos de la letra pues eran muy “agresivos”.

LEE TAMBIÉN: Gerard Piqué le habría sido infiel también a Clara Chía Martí con jovencita abogada

Estas declaraciones las ofreció en una entrevista para el programa “Molusco TV” donde hizo una serie de revelaciones sobre el tema cuyos versos están llenos de indirectas -muy directas- a Gerard Piqué y a Clara Chía, actual novia del futbolista.

Keityn indicó que él llegó al estudio de grabación con muchas ideas pero reconoció que la que compuso realmente la letra fue Shakira y él le ayudó a que todo rimase. Sobre la frase que dice “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, confesó que es suya y se le ocurrió incluirla cómo muestra de su orgullo al trabajo de Shakira.

También las críticas que ha recibido Shakira porque muchos consideran que su canción es por despecho, el artista indicó: “Cada quien hace su duelo como quiere. Ella es artista, si quiere liberarse de esa manera, que lo haga. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella, está sacando música, no está haciendo nada que no sepa hacer”

En ese sentido, precisó que “Shakira siempre va a cantar lo que siente”, y para ello puso un ejemplo: “Yo le puedo mandar temas y me dice: ‘Me gusta, está cool, pero no lo he vivido y no es algo que yo quiera mostrar porque yo quiero mostrar lo que siento’”.

“Ella no es como otras artistas que lo mismo no están despechadas, pero te sacan una canción de despecho y te la hace sentir. Shakira tiene que vivirlo y cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está despechada, te hace una canción de despecho porque quiere demostrar lo que siente” , agregó.

Sobre cuál era la letra original de la letra de ‘BZRP Music Sessions #53′, Keityn no quiso revelar detalles, pero sí admitió que varias frases tuvieron que eliminarse por ser demasiado agresivas. Asmismo, confesó que él también ayudó a Shakira componer ‘Te Felicito’ y ‘Monotonía’ antes de su ruptura con Gerard Piqué.

¿SHAKIRA Y KAROL G TENDRÁN COLABORACIÓN?

En las últimas semanas el nombre de Shakira ha sonado fuerte gracias a su estreno de “Session 53″ con Bizarrap, el tema musical en el que le lanza indirectas a Gerard Piqué y Clara Chía, la actual pareja del futbolista. Y tras su rotundo éxito, los rumores indican que estaría a punto de producir un nuevo tema junto a su compatriota Karol G.

La revista Hola señala que “ambas han llegado a un entendimiento y han decidido encerrarse en el estudio de grabación para dar forma a un nuevo tema. Todo parece indicar que será una canción muy empoderada, en la que no faltaran los mensajes subliminales y las indirectas a sus exparejas: Anuel AA y Gerard Piqué”.

En esa misma línea, la periodista Lorena Vázquez, del podcast Mamarazzi, explicó que las cantantes se habrían reunido el 6 de enero para ir trabajando en lo que sería su futuro videoclip. En ese sentido, la comunicadora también aseveró que sus fans lo consideran una “fusión perfecta” y no ven la hora del estreno.