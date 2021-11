Halloween es una fecha en la que muchas celebridades aprovechan y usan su creatividad para buscar el mejor disfraz. Tal es el caso de Shakira quien sorprendió a sus casi 71 millones de seguidores en Instagram con una especial publicación.

La cantante colombiana compartió en la mencionada red social una fotografía en la que posa junto a Gerard Piqué, su pareja y padre de sus hijos. En ella, la intérprete de “Rabiosa” y el futbolista aparecen vestidos como lo que parece ser una especie de muñecos diabólicos.

“I Know What You Did Last Halloween (Sé lo que hicieron el verano pasado)”, escribió la estrella pop junto a la imagen que ya tiene más de un millón 700,000 “Corazones” y cerca de 5,800 comentarios en los que sus seguidores destacan lo bien que lucen juntos.

“Ohhhhhh que guapísimoooosssss bellos”, “Felicidades, conseguiste una víctima, “Que gran disfraz, se ve realmente genial y hermosos”, son algunos de los elogios que recibieron los famosos de parte de sus fanáticos.

No muestran mucho de su vida en redes

Recordemos que Shakira y Gerard Piqué con muy celosos de su vida privada y son pocas las veces que se pueden ver publicaciones en redes sociales del ámbito familiar de pareja; sin embargo, en los últimos tiempos se han vuelto más abiertos a ello.

Es así que hace apenas unas semanas, Shakira compartió en TikTok un video en el que mostró sus dotes culinarias. En el clip, la cantante aparecía junto a sus hijos Milan y Sasha preparando pancakes y si deseas ver el resultado, lo puedes hacer a continuación:

