¿CUMPLIRÁN SUEÑO A SUS FANS? En las últimas semanas el nombre de Shakira ha sonado fuerte gracias a su estreno de “Session 53″ con Bizarrap, el tema musical en el que le lanza indirectas a Gerard Piqué y Clara Chía, la actual pareja del futbolista.

Y tras su rotundo éxito, los rumores indican que estaría a punto de producir un nuevo tema junto a su compatriota Karol G, una de las artistas más queridas y admiradas del género urbano.

¿Cómo surgieron los rumores?

La revista Hola señala que “ambas han llegado a un entendimiento y han decidido encerrarse en el estudio de grabación para dar forma a un nuevo tema. Todo parece indicar que será una canción muy empoderada, en la que no faltaran los mensajes subliminales y las indirectas a sus exparejas: Anuel AA y Gerard Piqué”.

En esa misma línea, la periodista Lorena Vázquez, del pódcast Mamarazzi, brindó detalles sobre cuándo se habrían juntado las cantantes para trabajar en la colaboración.

Según explica, Shakira y Karol se habrían reunido el 6 de enero para ir trabajando en lo que seria su futuro videoclip. En ese sentido, la comunicadora también aseveró que sus fans lo consideran una “fusión perfecta” y no ven la hora del estreno.

Si estos rumores llegaran a ser ciertos, Karol G podría cumplir el sueño de cantar junto a la intérprete de “Te Felicito”. “No digo que esté a su nivel, pero Daddy Yankee nos enseñó que los artistas más grandes también le dan la oportunidad a los artistas nuevos porque es lo que viene, así que tocar la puerta no me asustó”, confesaba Karol G tras intentar ponerse en contacto con Shakira el año pasado.

