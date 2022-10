Shakira estrenó un nuevo tema con Ozuna llamado ‘Monotonía’ este 19 de octubre. Luego de separarse del padre de sus dos hijos, Gerard Piqué, la colombiana decidió hablar de su situación sentimental en la letra de la canción.

El videoclip fue grabado en Manresa, la misma que se considera como la ciudad más infiel de España. Los fanáticos de la cantante vieron el proceso de producción cuando estaba corriendo con un corazón ensangrentado por las calles, lo que simbolizaría su rompimiento con el conocido futbolista.

Letra de ‘Monotonía’

Antes de la hora de estreno, una parte del sencillo se filtró. A pesar de que el audio solo dura un minuto y medio, se entiende que la letra trata de por qué se separaron.

“Yo sabía que esto pasaría. Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría ”, dice la canción ya conocida por los adelantos.

“De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos. Tú distante con tu actitud, y eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad pero sí sé que di más que tú”, cantan.

“Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando . Este amor no ha muerto, pero está delirando. Ya de lo que di no hay na’ te lo digo con sinceridad, todo está frío como en Navidad”, dice describiendo el romance que ya finalizó, pero dando a entender que el amor que le tenía a su exesposo todavía continua.

“Es mejor que esto se acabe ya. No me repitan la movie otra vez que esa ya la vi. Bebé, yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí. Es un adiós necesario lo que un día fue increíble. Se volvió rutinario”, suena en el audio.

Cabe recordar que la intérprete de ‘Sale el sol’ ha cantado sobre el despecho en anteriores oportunidades.