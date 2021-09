El Universo cinematográfico de Marvel (MCU) tiene acostumbrados a sus fanáticos entregar grandes sorpresas y en esta ocasión lo hizo mediante el estreno de la película “Shang-Chi and the Legend os the Ten Rings” lo que traducido al español es “Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos”. Fue Estados Unidos el país elegido para el estreno de esta producción que promete ser una de las más taquilleras del momento.

Con esto se da inicio a la entrega 4 de Advengers, y es aquí donde aparecerá un nuevo héroe del MCU que en el futuro se convertirá en parte importante de Los Vengadores.

Cabe indicar que el estreno de este filme estuvo programado para el 12 de febrero del 2021, pero debido a pandemia del coronavirus tuvieron que esperar un poco más de tiempo y fue estrenada el pasado 3 de setiembre de ese mismo año.

Para muchos con la llegada “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” podría nacer un nuevo personaje debido a que no ha sido presentado aún en ninguna película del MCU, pero lo que si se debe tener en cuenta es que es un superhéroe bastante desconocido.

"Shang-Chi" lanzó su nuevo adelanto con escenas inéditas. (Foto: Captura de YouTube)

El filme está protagonizado por Simu Liu y Awkwafina y se podrá ver a un nuevo vengador llamado Shaun, o también conocido como Shang-Chi.

Además de toda la acción que promete entregar esta película los fanáticos han notado un detalle importante al momento del estreno del filme y se trata de la dedicatoria de la película.

¿A QUIÉN ESTÁ DEDICADA LA PELÍCULA “SHANG-CHI”?

Los fanáticos de Marvel han podido ver que esta película ha sido dedicada a una persona en especial, luego que así quedara registrada en una parte del filme.

Precisamente se trata de un mensaje el cual aparece antes que se emita la segunda escena. En este texto puede leerse “In Memoriam, concretamente a Brad Allan”.

De esta manera la película Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos ha sido dedicada a un coordinador de dobles de acción australiano quien falleció el de agosto de 2021. Esta persona tenía 48 años pero no se supo las causas de su muerte.

Marvel revela cuál es el lugar de Shang-Chi en el UCM

¿QUIÉN ES BRAD ALLAN?

Brad Allan era una persona que fue contratada para supervisar todas las artes marciales de la película y además tenía la función de ser un coordinador supervisor de acrobacias. Pero según informaciones él se hizo conocido por su cercanía con Jackie Chan. Pero también fue integrante del equipo de acrobacias del actor.

Es así que Marvel Studios quiso rendirle homenaje. Cabe precisar que Brad Allan trabajó en varias películas con Jackie Chan desde 1990 hasta el 2010.