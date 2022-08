‘She-Hulk’ llegó esta semana a Disney Plus. La nueva serie de Marvel sigue generando reacciones tras el estreno del primer capítulo que nos presenta a Jennifer Walters (Tatiana Maslany) y su historia de cómo fue que consiguió convertirse en una poderosa mujer verde y, posteriormente, en una defensora de héroes.

Ante la llegada de esta nueva serie conversamos con Kat Coiro, codirectora de la nueva serie ‘She-Hulk’, para que nos cuente detalles de cómo este nuevo personaje que se introduce en el Multiverso de Marvel y de cómo buscó honrar este legado de películas y proyectos con esta nueva producción.

“Lo más importante para mí fue honrar las películas que existen en el MCU y asegurarse de que, a pesar de que estamos haciendo un nuevo género que es una comedia de media hora de comedia legal, también estamos haciendo algo que encaja en el Universo cinematográfico de Marvel”, comenta a Trome.

En un otro momento, Kat Coiro indicó que se inspiró en dramas clásicos del corte legal y en los propios cómics de Marvel que aportaron el toque irónico a esta nueva historia.

“Me inspiré en todos los dramas legales que existen, me encanta Ally McBeal y Legalmente Rubia, porque inyectaron diversión, color y vitalidad en la sala del tribunal que no estábamos acostumbrados a ver. Luego me inspiré mucho en los propios cómics, que tienen un estilo irónico y referencial”, señaló.

LOS COMENTARIOS SOBRE EL CGI DE SHE-HULK

Del mismo modo, fue inevitable preguntarle acerca de los comentarios divididos que generó el CGI en She Hulk pues, algunos fans indicaron que hubo una mejora en la animación desde el estreno del primer tráiler, hace unos meses, hasta ahora que ya podemos disfrutar el primer episodio en Disney Plus.

“Creo que parte de lo que hace especial al MCU es que escuchan a los fans... en términos de ese momento específico, sabes que los efectos visuales y el CGI han estado evolucionando, es un trabajo en progreso y todavía se está trabajando en ello, así que... me encanta la naturaleza interactiva de Marvel y los fans... y también sé que crear a She-Hulk es un proceso largo y un montón de gente trabajando en ello constantemente”, puntualizó a Trome.

SOBRE ‘SHE-HULK’

La serie no solo presenta un nuevo personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), sino que además revela una conexión nunca antes abordada en las películas y series del estudio: la que une a Jennifer Walters con el icónico Bruce Banner/Hulk, interpretado en la serie por el veterano de Marvel, Mark Ruffalo.

En ‘She-Hulk’, Jennifer se ve completamente sorprendida por sus nuevos poderes. La serie revela que ella adquiere la fuerza aplastante de Hulk producto de un grave accidente automovilístico y sus esfuerzos por ayudar a su primo, Bruce Banner, quien se encuentra llevando una vida zen y solitaria en una locación remota de México.

