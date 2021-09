La modelo peruana Sheyla Rojas es una de las artistas que han acudido a un cirujano plástico para someterse a algunos arreglos que le ayuden a mejorar su apariencia. Es así que la exintegrante del programa Esto Es Guerra (EEG) se ha realizado retoques estéticos en su cuerpo desde que se hizo conocida en la televisión.

La actual modelo e influencer es la expareja de Antonio Pavón y actualmente radica en México donde estaría saliendo con un empresario mexicano llamado Luis Miguel Galarza y que sería conocido como “Sir Winston”. En el programa “MagalyTv Lafirme”, se reveló a qué se dedica el hombre de negocios. Se trata de un empresario que incursiona en el rubro de la construcción, según se puede ver en sus redes sociales. Es natural de Zacatecas y siempre demuestra cómo disfruta la vida.

Por su parte, la modelo Sheyla Rojas actualmente se dedica a ser influencer en las redes sociales y en Instagram sube constantemente fotografías de los lugares que visita, así como los traje y y carteras que utiliza para cada ocasión.

La recordada “Shey Shey” también aprovecha para lucir su belleza la cual también ha tenido la ayuda de un cirujano plástico.

¿CUÁNTAS CIRUGÍAS TIENE SHEYLA ROJAS?

Antes de ser conocida en la televisión Sheyla Rojas lucía muy distinta a cómo luce ahora. Con el paso del tiempo mostró una serie de cambios físicos.

Para hacer un recuento de las operaciones estéticas que tiene la modelo debemos recordar que a finales de junio e inicios de julio del 2019 en el programa “Esto Es Guerra” presentaron un segmento de talentos denominado “Divas” donde participaba Sheyla Rojas.

Desde aquel momento la modelo mostró un ligero aumento en los senos lo que luego confirmaría ante los cuestionamientos de los fans en las redes sociales.

En febrero del 2020 en el programa “En boca de todos” también se pronunció al respecto.

“El tema de las operaciones yo nunca lo he negado, siempre lo he dicho y estoy a favor de los retoques en un centro de estética”, dijo.

Mientras que en marzo del 2020, Rojas rompió su silencio y habló sobre sus “operaciones estéticas” que se habría hecho en el cuerpo. Fue así que la entonces conductora del programa “Estás en todas”, dijo que se sometió a más de 10 cirugías, según relató diario Ojo.

Esto lo dijo en el programa “América Hoy” donde contó cuáles fue su primeras operaciones.

“He hecho deporte toda mi vida. Tenía piernas, pero era plana, no estaba contenta, quería más”, señaló no sin antes revelar que más de una vez ingresó al quirófano por el tema de su busto: “Eso ya se sabe, me operé antes de tener a mi hijo, cuando di a luz cambió la cosa. Me cambié los implantes que tenía y ahora me las agrandé un poquito”, señaló.

Otro de los arreglos que se hizo -según indicó- fue un trabajo en el mentón para que se vea más largo, pero esto no lo calificó como cirugía pues esto se hizo con ácido hialurónico. Por otro lado, negó que se haya puesto implantes de glúteos argumentando que solo se inyectó su propia grasa. Respecto a su rostro, sostuvo que se lo tensó para evitar la aparición de arrugas. “Te ponen como unos hilitos y te jalan”, precisó.

Modelo e influencer Sheyla Rojas cuando fue reina de su colegio (Foto: captura pantalla YouTube)

Lo que también se hizo fue un retoque en los labios.

“No es operación, es una inyección, es un pequeño arreglito. Es que yo siento que se ve muy sensual tener labios carnosos, son cositas de nada, sin excederse te cambia la cara”, dijo en su momento.

Finalmente, en enero del 2021 tras llegar al Perú de su viaje de México nuevamente se sometió a un retoque estético y acudió a su médico.

“Vengo para que usted me diga qué es lo que tengo que hacer después del primer proceso que me hizo, qué es lo que continúa”, se escucha decir a Sheyla Rojas al médico, quien inmediatamente le pregunta si quiere realizarse un nuevo retoque en los labios.

“Sí, quiero un poquito más. Cuando recién te lo haces queda como que el volumen un poco más aumentado, exagerado, pero después se va reduciendo el volumen”, comentó la polémica modelo al explicar el motivo de por qué desea aumentarse un poco más.

Tras someterse al nuevo tratamiento, la influencer utilizó sus redes sociales para mostrar el resultado. “Me aumenté los labios, nunca lo he negado, siempre lo he dicho. Y pues la verdad, me encanta el resultado. Va a desinflamar, pero me gusta la forma y el volumen”, aseguró.