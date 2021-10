En 2018, Sheyla Rojas y Pedro Moral eran la pareja más mediática del medio peruano. Su romance, incluso estuvo a punto de llegar al altar, pero semanas antes del acontecimiento, la modelo anunció su separación porque tenía incompatibilidad en la forma de pensar y ver la vida con el empresario.

La separación de la popular ‘Shey Shey’ y Pedro Moral fue noticia por varias semanas. En principio, y sin dar mayor explicación que la separación de “mutuo acuerdo”, la pareja se distanció, pero tiempo después, en “El valor de la verdad”, el empresario contó que ella perdió el interés de casarse con él por factores económicos. Pero luego la modelo respondió señalando que en realidad no fue ese el motivo de su marcha atrás.

Lo cierto es que la pareja terminó por separarse en medio de dimes y diretes. De hecho, luego del final, se siguió hablando del tema. El foco de interés de los medios de espectáculos pasó a ser el detalle que inició toda la historia: el anillo de compromiso que le entregó el empresario a Sheyla Rojas. Sacaron, incluso el precio de la sortija.

Sheyla Rojas luego de anunciar su matrimonio con Pedro Moral en 2018 y luciendo el anillo de compromiso (Foto: América TV)

¿CUÁNTO COSTÓ EL ANILLO DE COMPROMISO QUE LE DIO PEDRO MORAL A SHEYLA ROJAS?

Un informe del programa “Válgame Dios” de Latina, reveló cuánto habría costado el anillo que ahora lució por algunos meses la modelo peruana, entrega por su entonces novio, Pedro Moral. Para ello, consultaron en una casa de joyas. De acuerdo a la evaluación, la sortija tenía una piedra incrustada en la joya de 50 puntos, es decir, medio quilate. El precio de este sería unos 2500 dólares, aproximadamente.

¿QUÉ DIJO SHEYLA ROJAS SOBRE EL ANILLO DE COMPROMISO?

Al ser consultada al respecto, Sheyla Rojas no tuvo reparos en confesar que el anillo que le entregó Pedro Moral no era el que esperaba. “Las cosas son como son. Ni siquiera un anillo de piñata como el que me dieron a mí”, contó en son de broma la también conductora de TV.

En su momento, Pedro Moral no respondió a la indirecta que le mandó Sheyla respecto al precio que le costó el anillo de compromiso que le entregó en la pedida de mano. Ahora, ambos personajes siguieron sus vidas por diferentes caminos.

Sheyla Rojas compartió con sus seguidores el anillo que le había dado Pedro Moral en la pedida de mano (Foto: Sheyla Rojas/Instagram)

¿CÓMO FUE LA PEDIDA DE MANO?

Fue a finales de 2018 que la modelo sorprendió a todos con el anuncio de su matrimonio con el empresario. “Desde la mañana empezó con las sorpresas, 12 sorpresas... Siempre me decía que quería tener una familia, pero no imaginé que me iba a decir eso ayer (propuesta de matrimonio)”, señaló.

La rubia modelo mencionó que cumplió un año de relación con Moral, quien le preparó una sorpresa con unos músicos, quienes le dieron un papel a Sheyla Rojas, mientras que su pareja se arrodilló ante ella. “Leo el papel y decía ¿te quieres casar conmigo?, volteo y (Pedro) estaba arrodillado, nervioso, temblando. Te juro por mi vida que no lo esperé. Yo decía días antes del viaje o durante el viaje. Entonces, me pusieron una canción tan bonita. Los dos empezamos a llorar”, contó.

“Nos pusieron el tema ‘somos novios’ y de hecho me emocioné. Dios me puso a este hombre que me da estabilidad, ese amor que siempre quise tener, cada cosa que me ha prometido, las ha ido cumpliendo poco a poco”, agregó Rojas.

Pedro Moral y Sheyla Rojas estuvieron cerca del matrimonio. Aquí una instantánea del día que el empreario le pidio la mano a la modelo (Foto: Sheyla Rojas/Instagram)