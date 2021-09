Sheyla Rojas, una de las figuras más populares y polémicas de la televisión peruana, es norteña de corazón. Nació y creció en la ciudad de Chiclayo. Allí paso su etapa escolar, donde hay muchos detalles sobre la infancia exguerrera ¿Quieres saber dónde estudio y si fue una buena alumna? No te pierdas esta nota.

La llamada ‘Leona loca’ ahora es influencer, con más de 3.3 seguidores en Instagram, luce una voluptuosa figura y ha desfilado con relativo éxito por varios programas, como concursante y como conductora de televisión. Ahora radica en México junto a un empresario. Bueno, quién no conoce su vida privada de adulta, como sus romances y escándalos, pero ¿cómo fue ‘Shey- Shey’ su época escolar?, ¿cómo se llamaba su colegio?

¿DÓNDE ESTUDIÓ SHEYLA ROJAS CUANDO VIVÍA EN CHICLAYO?

La modelo Sheyla Rojas estudió en la I.E. Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Chiclayo, un colegio religioso para mujeres.

En una oportunidad, cuando era conductora del programa Estas En Todas, ‘Shey-Shey’ visitó su centro educativo, donde le dieron una calurosa bienvenida que la emocionó hasta las lágrimas. Ella se refirió al lugar como su segunda casa y que le tenía mucho cariño.

La influencer, ahora de 34 años, aconsejó a las alumnas que aprovechen todo lo que puedan aprender en el colegio. Y, a todo esto, ¿cómo era la popular Sheyla como alumna?

Una de sus profesoras mostró un registro de las calificaciones de la modelo y -para sorpresa de muchos, que la molestaban y consideraban poco inteligente- solo tenía ‘A’ en sus notas.

La maestra la definió como una alumna inquieta y aplicada. Sheyla Rojas, además, participó en la banda de su colegio, tocando la tarola; y era la capitana del equipo de vóley, donde destaca gracias a su habilidad y su buena estatura talla: 1.72 metros.

ANÉCDOTAS EN SU COLEGIO

Uno de los comerciantes que venden productos afuera del colegio recordó, en un programa de televisión, que Sheyla Rojas estudiaba “a la vuelta” de su casa y que, a veces, le pedía fiado. “La conozco porque aquí compraba, me fiaba (algunas veces) cuando se olvidaba su plata. ‘Deme no más señor, yo vivo a la vuelta’ me decía… Me pagaba cuando había escuela de padres”, contó.

¿SHEYLA ROJAS SUFRIÓ BULLYING?

Sheyla Rojas, una modelo e influencer con más de 3.3 millones de seguidores, durante la época escolar fue víctima bullying ¿por qué?, ¿qué le hacían?

“En el colegio me insultaban y me decían ‘gorrión’ por mi cabello corto, pero por mi fuerte personalidad no me afectaban y claro está, me defendía como podía”, contó la exguerrera, durante una charla en el Primer Festival Musical denominado ‘Perú basta de bullying’.

¿Cómo reaccionaba Sheyla ante los ataques en su colegio? La popular ‘Shey-Shey’ contó, ante más de mil alumnos de distintos colegios de Villa el Salvador, que no hacía caso y que luego, al convertirse en la capitana de la selección de vóley, ganó respeto.

¿QUIÉN ES SHEYLA ROJAS?

La chiclayana Sheyla Rojas, de 34 años y de 1.72 de estatura, se inició como anfitriona y modelo para luego pasar a ser participante de realitys de competencia como Combate y Esto Es Guerra. Luego dio un salto a la conducción de Estas en Todas, pero debió salir en medio de sus escándalos amorosos. En ese trayecto de su vida se le conocieron varias relaciones y romances, pero ahora disfruta de su amor a la mexicana en Guadalajara.

Ese amor lo halló en Luis Miguel Galarza Muro, conocido como Sir Winston, con quien Sheyla tiene una relación desde abril 2021. ‘Shey-Shey’ también ha desmentido que ella sea una “buchona”, apodo que reciben las novias de los narcos en México. Sir Winston, aclara, es un empresario que incursiona en el rubro de la construcción y es natural de Zacatecas.

Sheyla Rojas fue una de las concursantes más queridas de 'Esto es Guerra' (Foto: EEG)

