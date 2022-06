Este miércoles 15 de junio se estrenó “Siempre fui yo”, la nueva serie original de Disney+ que se filmó en Colombia y que tiene como protagonista a Karol Sevilla. Esta producción cuenta con un reparto variopinto, entre los que sobresalen el actor José Julián Gaviria y la cantante Juliana Velásquez.

A días del estreno de la serie, Trome pudo conversar con ambos artistas -quienes también han desarrollado una carrera profesional relacionada con la música- sobre su participación y cómo sintieron el hecho de dar vida a Pipe y Angie, respectivamente.

“Las grabaciones fueron espectaculares. Eso que tú comentas de la música, nos pone contentos a nosotros, qué más regalos nos da porque junta dos disciplinas que conocemos muy bien. Cuando esto termina sucediendo, el disfrute es por partida doble. A veces es difícil hacer arte y que este sea recompensado en tu vida. Poder vivir tranquilo y ahora tener la posibilidad de estar con Disney y que te junten tus dos pasiones en un proyecto, y que te paguen y te saquen en todos los países en los que está Disney, pues, madre, ¡qué mejor cosa!”, señaló inicialmente Gaviria.

“Es muy chévere cuando uno suelta el trabajo, pasa un tiempo de maduración y llega el momento de que lo disfrutes como espectador. Queremos ver ya cómo quedó la serie y ver a nuestros personajes desde la perspectiva de no el personaje, sino de las personas que ya hicieron un trabajo”, acotó Juliana.

Los retos que tuvieron en “Siempre fui yo”

Esta producción no solo le permitió explorar nuevos perfiles de perfiles, sino que los obligó inclusive a aprender a manejar hasta nuevos instrumentos.

“Pensé que era el momento perfecto para poderme explorar. Y me dijeron también que tenía que tocar un instrumento. Yo nunca he sido buena intrumentista, pero fue un reto chévere y le metí el alma. Me pusieron a cantar “Tú” de Shakira, la canté y toqué en piano. Fue demasiada emoción. En el fondo me recuerdo tan tranquila, estaba muy emocionada, tenía una seguridad que hoy entiendo y creo que los personajes los escogen a uno”, remarcó la también cantautora colombiana.

Julian Gaviria y Juliana Velásquez en "Siempre fui yo", la nueva serie de Disney+.

“Esta producción, a todos nos abrió mucho la cabeza. Realmente, actoralmente, me encontraba en un punto en el que yo había hecho muchos personajes muy blancos y este personaje era una cosa completamente diferente, llena de claruoscuros. Son personaje que son muy disfrutables. En el proceso de cásting pensaba eso, lo mucho que quería interpretar el personaje”, dijo por su parte José Julián.

Lo que aprendieron de sus personajes en “Siempre fui yo”

Finalmente, ambos actores realizaron un balance sobre lo que aprendieron tanto de Pipe como de Angie, tanto a nivel tangible como en cuanto a comportamiento.

“Hay vainas que le pasan a uno cuando está tan metido en el personaje. Como dato curioso, el personaje me dejó el parado. Me estaba parando como el personaje hasta tres meses después de haber terminado. Decía ‘este ni siquiera soy yo’. Lo digo como una cosa jocosa, porque hay veces que te permean tanto”, manifestó Julián.

“Angie me dejo algo muy chevere y algo que nunca había explorado, que fue la batería, ya que Angie es una baterista. Es una disciplina muy diferente. Toda la vida he sido compositora y cantante, pero nunca he tenido la rigurosidad que requiere un instrumentista para poder tocar su instrumento. Fue una experiencia innovadora para mí. De experiencias tangibles, es uno de los retos grandes que me dejó Angie y que ahora entiendo de otro lugar y con otra cabeza”, sentenció Juliana.

Cabe recordar que todos los episodios de “Siempre fui yo” ya pueden ser visualizados en la plataforma de streaming de Disney+.