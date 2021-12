SE FUE DE BOCA. La periodista mexicana Adela Micha levantó indignación en redes sociales luego que fuera captada hablando de la grave situación que atraviesa Silvia Pinal, quien fue internada hace unas horas tras contagiarse del peligroso coronavirus.

Todo sucedió unos minutos antes de entrar al aire en su canal de YouTube, cuando una persona de su equipo se le acerca y le indica que la famosa actriz se encuentra delicada de salud y fue hospitalizada.

“¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse eh, así que por qué no me escriben algo y me graban”, dijo la presentadora. Asimismo, le pidió a su producción que vayan recolectando información sobre la también empresaria. “Tengo muchas entrevistas para que vayan armando algo, yo creo que ya se va a morir”, agregó.

Las imágenes de Adela Micha se viralizaron en redes sociales y las críticas no tardaron en golpearla. Es así que solo unos minutos después, usó su programa para aclarar el tema y aseguró que nunca quiso afirmar que la actriz perdería la vida.

“Están diciendo que en el corte, cuando me dijeron que Silvia Pinal estuvo enferma yo dije, ‘preparen la entrevista porque le había escrito yo a Alejandra Guzmán que si me tomaba la entrevista, para que se viera la entrevista y sí comenté, no se vaya a morir porque es mayor, tiene Covid, tiene 90 años, una falla cardíaca, por eso pedí la entrevista”, dijo la periodista.

Asimismo, utilizó su cuenta de Twitter para desearle una pronta recuperación a la actriz mexicana. “Deseo profundamente que mi querida Silvia Pinal se recupere muy pronto, ¡estoy segura de que así será!”, indicó.

Deseo profundamente que mi querida Silvia Pinal se recupere muy pronto, ¡estoy segura de que así será! pic.twitter.com/ifyQL1ED1q — Adela Micha (@Adela_Micha) December 23, 2021

LE LLUEVEN LAS CRÍTICAS

Pese a haber aclarado el tema, los seguidores de redes sociales de Adela Micha no la perdonaron y arremetieron con todo contra ella. “Lo dicho, dicho está. No trates de arreglar las cosas, mejor quédate callada. Espero que la gente que ve tu programa te de la espalda”, “Ahí esta el video no quieras arreglar lo que está muy claro. Te interesa más la nota que la salud de la señora”, “Ni los zopilotes están tan atentos del cuerpo de Silvia Pinal cómo Adela Micha”, fueron algunas de las respuestas que recibió.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa Paredes y Anthony Aranda pasarían Año Nuevo juntos en el extranjero | VIDEO

Pamela Franco se arrepiente de piropos al ‘Gatito activador’: “Jamás le faltaría el respeto a Christian”

Yahaira Plasencia presentó su primer concierto con el ‘Gatito activador’, pero no hubo mucha gente